Üye Girişi
Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek - Son Dakika

Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek

12.10.2021 17:41
Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hükümetin Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle buraya kalıcı bir duvar örülmesi için meclise yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hükümetin Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle buraya kalıcı bir duvar örülmesi için meclise yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Devlet radyosuna konuşan Blaszczak, Belarus sınırında inşa edilmesi planlanan duvara ilişkin yasa tasarısının İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağını, bazı yasal sorunlardan ötürü bu hususta tasarı hazırlanmasının öngörülenden daha zor olduğunu dile getirdi.

Halihazırda bu sınırın korunması için tel örgü çekildiğini ve 3 bin askerin görevlendirildiğini kaydeden Blaszczak, bu önlemlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun burayı istikrarsızlaştırmak için oluşturmaya çalıştığı "göçmen krizine" karşı alındığını ifade etti.

Blaszczak, ordunun burada görev yapan asker sayısını iki katına çıkarma hususunda karar aldığını, "göçmen baskısının çok şiddetli olduğunu" ileri sürdü.

Ülke basınına göre sınıra yapılacak duvar yaklaşık 109 milyon avroya mal olacak.

Sınırlarda tel örgü

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki sığınmacı gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Belarus'u göçmenler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçlayan Polonya???????, bu ülkenin Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken geçen ay kötü şartlardan ötürü 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.???????

Togo Cumhuriyeti, Polonya, Mülteci, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım 17:40 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil: Artık takibe takip yapacağım HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun 17:29 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor 17:14 Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor
Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum 16:50 Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu 16:21 Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı 16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı 15:37 Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler 15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler

Son Dakika Haberleri
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
17:24 Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu
17:02 Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor
16:50 Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum
16:29 Son dakika magazin haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan magazin olayları
16:21 Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu
16:18 Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi
16:07 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı
16:01 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti
Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama         
17:40
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu         
17:24
Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırıyor         
17:02
İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı         
16:36
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı         
16:08
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti         
16:02
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 16 TL! Çiftçi aradaki farka tepkili Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 16 TL! Çiftçi aradaki farka tepkili         
13:28
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 17:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement