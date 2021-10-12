Polonya sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırına duvar örecek - Son Dakika

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hükümetin Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle buraya kalıcı bir duvar örülmesi için meclise yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Devlet radyosuna konuşan Blaszczak, Belarus sınırında inşa edilmesi planlanan duvara ilişkin yasa tasarısının İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağını, bazı yasal sorunlardan ötürü bu hususta tasarı hazırlanmasının öngörülenden daha zor olduğunu dile getirdi.

Halihazırda bu sınırın korunması için tel örgü çekildiğini ve 3 bin askerin görevlendirildiğini kaydeden Blaszczak, bu önlemlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun burayı istikrarsızlaştırmak için oluşturmaya çalıştığı "göçmen krizine" karşı alındığını ifade etti.

Blaszczak, ordunun burada görev yapan asker sayısını iki katına çıkarma hususunda karar aldığını, "göçmen baskısının çok şiddetli olduğunu" ileri sürdü.

Ülke basınına göre sınıra yapılacak duvar yaklaşık 109 milyon avroya mal olacak.

Sınırlarda tel örgü

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki sığınmacı gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Belarus'u göçmenler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçlayan Polonya???????, bu ülkenin Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken geçen ay kötü şartlardan ötürü 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.???????