Üye Girişi
Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

07.10.2021 22:23

Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Bursa'da husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren, eniştesi İbrahim Çakar'ı ise yaralayan Erdal Bayram'a ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi.

Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

BURSA - Bursa'da husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren, eniştesi İbrahim Çakar'ı ise yaralayan Erdal Bayram'a ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olay, 18 Şubat 2020 tarihinde Gemlik ilçesinde bulunan, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Bayram, eniştesi İbrahim Çakar'ın da bulunduğu iş yerinde tartıştığı Kamil Kuzey'e, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, Kamil Kuzey ile İbrahim Çakar'a isabet etti. Erdal Bayram, olay sonrası kaçarken, saçmalar sırtına isabet eden Kamil Kuzey, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İbrahim Çakar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan hemen sonra Gemlik Jandarma Komutanlığı'na giden Erdal Bayram, teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye çıkartılan Bayram, tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' ve 'yaralama' suçlarından dava açılan Erdal Bayram'ın, karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Öldürülen Kamil Kuzey'in eşi Hanife ve oğlu Levent Kuzey ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Erdal Bayram, Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Yaptığı savunmasında, olayda kullandığı pompalı tüfeği internetten aldığını söyleyen Bayram, şunları söyledi: "Bunlar tehdit ve şantaj yolu ile benim ailemi çalıştırıyorlarmış. Benim için de aslı olmayan dedikodular çıkardılar. Farklı numaralardan beni arayan bazı kişiler, 'bana kadın lazım, neredesin, evin nerede' demeye başladı. Arkadaşlarım ve akrabalarım beni içten vurmaya çalıştı. Nereye gitsem iş bulamadım. Sonunda, yurt dışına giderek bazı ülkelerde şantiyeci olarak çalıştım. Yurt dışında çalışırken arkadaşımdan, dayım ve ailesinin anneme yönelik yaptıkları hareket ve hakaretleri öğrendim. Sinirlenip Gemlik'e geldim. O gün, Kamil Kuzey'in iş yerine gittim. İçeride, Kamil Kuzey'in yanı sıra eniştem olan İbrahim Çakar da vardı. Dayım ile tartışmaya başladık. Sinirlenip, pompalı tüfekle ayaklarına doğru iki el ateş ettim. Bu sırada eniştem de kendini kenara attı. Öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istedim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda tutuklu sanık Erdal Bayram'a, dayısı Kamil Kuzey'i 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İbrahim Çakar'a karşı yaralama suçundan da 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, oy çokluğu ile sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, İstiklal Caddesi, Bayram, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu 23:01 Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 21:31 Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi 20:26 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 19:23 Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 16:29 İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu         
23:10
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin         
21:39
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 23:29:09. #1.13#
SON DAKİKA: Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement