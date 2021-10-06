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Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı - Son Dakika

Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı

06.10.2021 16:02
Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kafenin önüne giderek elindeki tüfekle ateş eden saldırganın, işletme sahibiyle alacak-verecek tartışması yüzünden husumetli olduğu öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kafenin önüne giderek elindeki tüfekle ateş eden saldırganın, işletme sahibiyle alacak-verecek tartışması yüzünden husumetli olduğu öğrenildi. Olay esnasında kendisini uyaran bekçilere de tüfeğini doğrultan ve bekçi ekipleri tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, saat 01.30 sularında Kuruçeşme Mahallesi 205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.D. (43) pompalı tüfekle husumetli olduğu kişilerin içerisinde bulunduğu kafeye ateş açtı. Kafe içerisinde bulunan insanlar panikle kendilerini yere atarken, bu esnada devriye görevini icra eden ve silah seslerini duyan bekçiler hızla olay yerine geldi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri N.D.'nin elindeki silahı bırakmasını istedi. Bunun rağmen ateş etmeye devam eden N.D. bekçiler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. N.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan N.D. Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. N.D.'nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tüfekli saldırgan ile işletme sahiplerinin alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları öğrenildi. N.D.'nin olay anında uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu öğrenildi. Bekçilerin önce tabancayla havaya ateş açtığı, ancak N.D.'nin elindeki tüfeği bekçilere doğrulttuğu, bunun üzerine tek kurşunla bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. N.D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

"Burada daha önce de kavgalar oldu"

Gece meydana gelen olayda büyük panik yaşadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ferhat Güney, bu kafede daha önce de kavgaların olduğunu ve mahallece bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Güney, "Olay saat 01.30 sularında meydana geldi. Ben o esnada yatıyordum ve tüfek sesine uyandım. Pencereyi açıp dışarı baktığımda, kontrol noktasındaki bekçi arkadaşların tüfekle ateş eden kişiyi uyardıklarını gördüm. 3 bekçi de uyarılar sonuç vermeyince havaya ateş ederek saldırganı durdurmaya çalıştı. Elinde tüfek olan adam uyarılara aldırış etmeden yandaki kafeye ateş etmeye devam etti. Uyarılara rağmen ateş etmeyi sürdürünce bekçi arkadaşlar da müdahale ettiler. Bir hayli uğraştılar ama saldırgan ikna olmayınca ateş etmek zorunda kaldılar. Daha sonra da polis ekipleri gelerek saldırganı hastaneye götürdü. Burada ne yazık ki daha önce de kavgalar oldu. Kafede çıkan kavgalar yüzünden biz mahallece rahatsız olup şikayetçi olduk. Daha önce kafeyi kapatıp mühürlediler ama yine açılıyor. Hepimiz çok korktuk, o saçmalar bizim evimize de isabet edebilirdi" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor. - İZMİR

Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı
Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı
Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı
Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı

Silah, İzmir, Bekçi, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle kafeye ateş açtı - Son Dakika


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