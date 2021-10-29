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PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU - Son Dakika

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

29.10.2021 20:39

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında, alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yaparken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU
PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

Porsuk çayı, Fenerbahçe, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU - Son Dakika


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