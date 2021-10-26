Poşet içerisinde bagaja koyulan köpekleri kurtardı - Son Dakika

MALATYA'da, şantiye çalışanı tarafından poşet içerisinde otomobilin bagajına konmak istenen köpekler, hayvansever Kübra Koca'nın müdahalesi ile kurtarıldı. Köpekleri poşete koyan kişiye idari para cezası uygulandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde şehir mezarlığı yakınlarındaki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, hayvansever Kübra Koca, şantiyede çalışan görevli tarafından 2 sokak köpeğinin poşet içinde arabanın bagajına koyduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Köpekleri poşetten çıkararak hava almasını sağlayan Koca ile şantiye çalışanları arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Koca'nın poşetteki köpekleri çıkarması ve şantiyede çalışan ile tartışma anları yer aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince şantiye çalışanına 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan idari para cezası uygulandı.