Pozantı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alpu Mahallesinde A.T. isimli şahsa ait araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 40 gram metamfetamin, 50 gram esrar maddesi ve 1 adet bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet kullanıma hazır uç ele geçirildi.

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