Prematüre buzağı "Güneş"e anne şefkatiyle bakıyorlar - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Bayram ve Gülşen Karadavut çifti, prematüre olarak dünyaya gelen "Güneş" adını verdikleri buzağının bakımını adeta anne şefkatiyle yapıyor.

Yenice Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Bayram ve Gülşen Karadavut çiftinin ineği, bir süre önce yaklaşık 1,5 ay erken doğum yaptı.

Prematüre dünyaya gelen "Güneş" adını verdikleri buzağıyı yaşatabilmek için veteriner hekimin tavsiyesi üzerine sobayla ısıttıkları bağevinde bakmaya başlayan Karadavut çifti, kalın bağırsağında sorun tespit ettikleri buzağıyı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Bağırsağı kısa olduğu için dışkısını yapamadığı belirlenen buzağı, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından karın boşluğundan açılan delikle dışkısını yapmaya başladı.

Bayram Karadavut, hayvan hastanesinde buzağının yanında 3 gün refakatçi kaldıklarını söyledi.

Hayvanın rahatsızlıkları olduğunu ve onu yaşatabilmek için çok uğraştıklarını aktaran Karadavut, "Çocukluktan beri hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir rahatsızlığı olan buzağıyla karşılaştım. Bağırsağı kısa olarak hayata geldi. Operasyonla arka bacağı ile karın boşluğunun arasında yeniden dışkısını yapabileceği alan yapıldı. Yeni doğan bir çocuğa bakar gibi eşimle gece gündüz ilgileniyoruz. Altını, üstünü, yarasını temizliyoruz, ilacını veriyoruz, iğnesini yapıyoruz. Veteriner hekimler bize tarif etti, bizde o şekilde bakımını yapıyoruz." dedi.

Gülşen Karadavut ise buzağıya sabah akşam başında nöbet tuttuklarını belirterek, bağevinde yaşatmaya çalıştıkları buzağıya bir bebek gibi baktıklarını ifade etti.

Gününün büyük kısmını buzağıyla geçirdiğini anlatan Karadavut, "Buzağının sağlıklı büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ona her türlü ilgi ve şefkati göstererek, büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.