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Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı - Son Dakika

Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı

06.10.2021 12:17
Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı, System.String[]

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" eğitiminde katılımcılarla pek çok önemli bilgi paylaştı

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik bünyesinde birçok farklı konuda alanında uzman isimlerin konuk edildiği Aile Mektebi Sohbetleri'nin sonuncusu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" konusu üzerine faydalı bilgiler paylaşıldı.

EĞİTMEN, ÖĞRENCİ VE EBEVEYNLER

2021-2022 eğitim dönemi içerisinde ilk olarak düzenlenen seminer, pandemi döneminde gerçekleştirilen "Dijital Medya Okuryazarlığı" eğitim toplantılarının final programı olarak planlandı. "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" konulu eğitim, "Dijitalleşme, Hız ve Karmaşa: Yeni Sosyoloji, Dijital Ebeveynlik Nedir? Psikolojik Direnç, Öğrenme ve Esnek Ebeveynlik, Çocukların Karakter, Davranış ve Alışkanlıklarının Farkında Olmak" vb. konularda eğitim alan ebeveynlere ve halka yönelik konuları toparlayan bilgilendirici bir eğitim olarak sunuldu. Eğitmen, öğrenci ve ebeveynlere yönelik eğitimde, pandemi dönemi kurallarına uyuldu. Programı Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da takip etti.

"ÇOCUKLARIMIZ DİJİTAL DÜNYANIN İÇİNDELER"

Eğitimde birçok önemli noktaya değinen Prof. Dr. Uğur Batı, "Çocuklarımız artık dijital dünyanın içindeler. Yüz yüze eğitime geçilmiş olsa da her yaş grubundan çocuğumuz çeşitli sebeplerle bu ortamda vakit geçiriyor. Çocuklarımızı da koruyabilmek için hem cihazlarımızda hem hesaplarımızda tüm güvenlik önlemlerini sağlamamız lazım. Çocuklardan saklayarak hiçbir tehdidi önleyemeyiz. O yüzden bu durumlarda çocuklarla bunları paylaşmanız onların kimlerden neden uzak durması gerektiği konusunda onları uyarmanız gerekmektedir." dedi.

"SANAL ZORBALIĞA ÇOCUKLAR DA MARUZ KALIYOR"

Dijitalde aşağılanan bazı insanların intihar ettiğine şahit olduklarını belirten Batı, "Bu yüzden bir kişi hakkında bir şey yazarken veya konuşurken birkaç nefes alıp değerlerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmek lazım. Bu sanal zorbalığa çocuklar da maruz kalıyor. Evdeki teknolojik cihazların hepsinin güvenlik filtreleri var. Bilgisayardaki güvenlik ayarlarını maksimuma getirdiğinizde büyük ölçüde buna engel olmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde sosyal medyada da bunlara maruz kalmak günümüzde çok fazla. Sosyal medya hesaplarının hiçbirinin sizden onay alması mümkün değildir. Gelen herhangi bir link ya da onaylama mesajlarına kesinlikle geri dönülmemelidir. Zaten şifrelerimizin hepsi koca bir veri tabanında durduğu için böyle bir şeyi isteseler çok rahat ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

BİLGİEVLERİ 17 MERKEZDE HİZMET VERİYOR

14 Mart 2009 tarihinde hizmet vermeye başlayan Bilgievleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimi temelli Bilgi Destek Programı, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler, sanat ve spor faaliyetlerini kapsayan çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüyor. Kılavuz yapılanmasının ilk basamağı olan Bilgievleri, 12 yıldır Kocaeli'deki öğrencilere ve velilerine 11 ilçede 17 merkezde hizmet veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bilgievlerinden 4650 öğrenci ders desteği alacak. Bunun yanında değerler eğitimi, kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler gibi alanlarda öğrencilere hizmet verilecek.

Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı

geri dönüşüm, Uğur Batı, Kocaeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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