Üye Girişi
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK - Son Dakika

PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK

07.10.2021 16:57

BALIKESİR Arkeoloji Buluşmaları 2021 'Mysia ve Çevre Kültürleri' programında, kentte konuşan arkeolog Prof. Dr. Orhan Bingöl, Türkiye'de çok sayıda kazı çalışması yapıldığına dikkat çekerek, 'Kazılardan bazılarının neredeyse hiç ziyaretçisi yok ya da hiç denecek kadar azdır.

BALIKESİR Arkeoloji Buluşmaları 2021 'Mysia ve Çevre Kültürleri' programında, kentte konuşan arkeolog Prof. Dr. Orhan Bingöl, Türkiye'de çok sayıda kazı çalışması yapıldığına dikkat çekerek, 'Kazılardan bazılarının neredeyse hiç ziyaretçisi yok ya da hiç denecek kadar azdır. Kazıların çoğalması, kültür düşkünlerinin çoğalması için yeterli bir çözüm değildir' dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nde, 3 gün sürecek Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 'Mysia ve Çevre Kültürleri' programı başladı. Balıkesir'in tümünü, Manisa, İzmir, Kütahya, Bursa, Çanakkale illerinin bir kısmını kapsayan alana verilen ad olan Mysia bölgesinde arkeolojik değerlerin, kazı alanlarında süren çalışmaların ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bulguların, bu bulguların kentin kültürüne ve turizmine katkıları gibi konular ele alınıyor. 3 gün boyunca 13 farklı oturumun yapılacağı arkeoloji buluşmalarında, şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesi, Balıkesir'in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir'in arkeolojik potansiyeli ve bu potansiyelde geleceğe doğru nasıl yol alacağına ilişkin çalışma başlıklarını istişare edeceklerini belirterek, 'Yapılan değerlendirmeler sonrasında rapor çıkaracağız. Bu şehir hafızası adına kıymetli bir sonuç olacak. Kurum kuruluşlara da yol haritası çıkaracak. Bu tür çalışmalarla Balıkesir'in şehir potansiyeli geleceğe taşınacak" dedi.

4 ARKEOLOJİK KAZI BÖLGESİ

Balıkesir'de Daskyleion, Kyzikos, Antandros ve Adremeyteion olmak üzere 4 büyük arkeolojik kazı bölgesi bulunduğunu kaydeden Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan ise bugüne kadar bu kazı çalışmalarının bilimsel platformda ilk kez Balıkesir Kent Konseyi başkanlığında ele alındığını söyledi. Prof. Dr. Soykan; 'Balıkesir, Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Tabi ki bu kazılarımızı sadece kazmakla kalmayacağız, en kısa sürede ören yeri haline getirerek, bunu Balıkesir turizminin en önemli destinasyon lokomotifi olarak göreceğiz. Bundan sonra Balıkesir'e gelen yerli ve yabancı turistlerimiz için bu arkeolojik kaynak değerlerini sergileme şansını bulacağız' diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KAZI SAYISI ARTTI

Türkiye'deki kazı sayısının arttığını belirten Arkeolog Prof. Dr. Orhan Bingöl, kazıların büyük bölümünün 12 ay devam eden, uzun süreli kazılar olduğunu söyledi. Yeni bir uygulama olan bu durumun sonuçlarının ise henüz ortada olmadığını ifade eden Bingöl, 'Bu durum birkaç sene sonra ne getirdi, ne götürdü görünecek. Kazı dediğimiz şey büyük mali destek olmaksızın sürdürülemez. Tabi kazıların farklı olduklarını da düşünmemiz lazım. Yani erken dönem kazılarında tabiri caizse iğneyle çuvaldızla kazı yapılırken, daha geç dönemlere ait kentlerin ören yerlerinin kazısında büyük makineler, vinçler, traktörler aklınıza gelen bütün teknolojinin kullanılması gerek. Bu da maliyet anlamına geliyor. İşçi bugün kazıların en büyük sorunu. İşçi temini edememek. Mesela Balıkesir'de bu kadar potansiyelin yüksek olduğu bir yerde, mevsimlik turizminin en üst düzeye çıktığı bir bölgede işçi bulmak tabi ki imkansız. Öğrenciler olmaksızın bu kazıları yürütebilmek ya da kapsamını genişletmek olanaksız gibi geliyor bana' dedi.

İSTATİSTİK YAPILMALI

Doğru verilerin elde edilmesi için istatistik yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bingöl, 'Anket yapılmalı ve anketin sonuçlarına göre uygulamalar gerçekleştirilmeli. Gelenler kaç gün kalacak, Balıkesir'e ne amaçla geliyorlar, deniz, güneş için mi geliyorlar' Kültür varlıklarından hangilerini tanıyor gelenler, hangilerini ziyaret etmek istiyor, bir bilgileri var mı, bu konular yöneltilmeli ve gelecek yanıtlara göre, istatistik sonuçlara göre eksikler tamamlanmalı. Tamamlandıktan sonra yapılacak bir ankette görülecektir ki, kültür varlıklarına yeniden önem artmış. Gelenler artık kentte ne olduğunu görüyorlar. Levhalar yapılmış, yolları iyileştirilmiş, ören yerleri temizlenmiş, bakımları iyileştirilmiş. Bu uygulamalar çok önemli. Antik kent belediyeleri oluşturulmalı. Nasıl artık Kent Konseyleri var, Kent belediyeleri olmalı. Temizliği yapılmalı. Yangından da korunur böylece. Gezilip, görülebilir olmalı? ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK'

Balıkesir'in iki denize de kıyısı olan bir kent olduğunu belirten Prof. Dr. Bingöl, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Balıkesir, bugünkü konumuyla deniz, kum ve gastronominin ağırlıkta olduğu çok önemli bir bölgemiz. Yazlıklarıyla, siteleri, otelleriyle yüksek sezonda yer bulmanın nerdeyse olanaksız olduğu düşündüğüm bir kenttir. Misafirlerin kültüre yönlendirilmesinin hiç de kolay olmadığı kanısındayım. Balıkesir'in turizmine katkı sağlayacağı varsayımıyla kazı çalışmalarına başlanmasının doğru bir yaklaşım olup olmadığının somut ölçümlerle saptanması gerektiği düşüncesindeyim. Türkiye'de yapılan arkeolojik kazıların sayısı neredeyse sonsuza yaklaştı. Şimdiye kadar gözlemlediğimiz kadarıyla bu kazılardan bazılarının neredeyse hiç ziyaretçisi yoktur, ya da hiç denecek kadar azdır. Bazılarının hakikaten hiç ziyaretçisi olmayacak. Demek istediğim; kazıların çoğalması, kültür düşkünlerinin çoğalması için yeterli bir çözüm değildir. Kazıların turizme olumlu yansıyıp yansımayacağı ön çalışma yapmadan belirlenemez. Geçen seferki toplantımızda antik kentlerin ortalama 300'ün üzerinde ziyaretçisi olduğu, bunlar ören yeri statüsü kazandıklarında bu sayının günlük 2 binin üzerine çıkabileceği öngörüsü bulunduğunu gördük. Buradan elimizdeki kazı alanlarına yeterli ziyaretçi gelmediği anlaşılmaktadır.?

PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK
PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK

Arkeoloji, Balıkesir, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı 17:34 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? 17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu 17:15 Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi 16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
17:33 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
17:09 NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti
17:04 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
17:03 Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
16:51 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
Türkiye'nin Libya'ya Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama         
17:41
Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi         
17:31
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi         
16:56
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış         
16:52
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içerisinden çıktı Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içerisinden çıktı         
14:40
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 17:48:35. #1.12#
SON DAKİKA: PROF. DR. BİNGÖL: TÜRKİYE'DE YAPILAN BAZI ARKEOLOJİK KAZILARIN ZİYARETÇİSİ YOK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement