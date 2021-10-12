Prof. Dr. Kenan Gürsoy'a Kültür Konseyi Büyük Ödülü - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Kültür Konseyi Derneği'nin verdiği "Kültür Konseyi Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Kültür Konseyi Derneği tarafından "Kültür Konseyi Büyük Ödülü" ile taltif edildi.

MİLLİ KÜLTÜRE KATKI

Kültür Konseyi Derneği'nden yapılan açıklamada, ödülün, çalışmalarının, çabalarının, milli kültüre, insanlık tarihine ve sanata katkılarına karşı, toplumunun teşekkürünün bir ifadesi, 'unutulmadıklarının ve unutulmayacaklarının' belgesi olarak, mümtaz bilim insanı Prof. Dr. Gürsoy'a takdim edildiği belirtildi.