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PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ - Son Dakika

PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ

27.10.2021 17:17

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, Turkovac aşısının yaptırılabileceğini belirterek, Sinovac'ın benzeri olan bir aşı. Bizim ülkemizde üretilmesi de çok hoş bir şey.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, Turkovac aşısının yaptırılabileceğini belirterek, Sinovac'ın benzeri olan bir aşı. Bizim ülkemizde üretilmesi de çok hoş bir şey. Dileyen vatandaşlar Turkovac'ı tercih edebilirler. Antikor oluşturduğu için inaktif bir aşı olduğu için Sinovac yerine onu tercih edebilirler. Biontech'in antikor düzeyi çok yüksek ama Turkovac'ın da antikor düzeyi çok yüksek dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, kış aylarıyla birlikte artan grip vakalarıyla ilgili olarak, Üst solunum yolu enfeksiyonu yapan birçok enfeksiyon var. Eskiden de biliyorsunuz grip olurdunuz yatalak, halsiz yorgun şekilde 1 ay sürerdi. Hepimiz bunu yaşadık. Bunlar çok doğal. Önemli olan bu kalabalık ortam ve şehirleşme nedeniyle enfeksiyonun birbirine bulaştırılması. Özellikle toplu taşımacılık aracılığıyla olması. Doğal ve kırsal ortamda, oksijenin bol olduğu ve insan kalabalığının olmadığı ortamlarda bu insanlar enfeksiyonu daha çabuk atlatır. İkinci bir konu da bağışıklık sistemi. Neden biz eskiden pekmez, yoğurt çok yerdik. Neden meyveyle sebzeyle beslenirdik. Şimdi artık hepimiz daha suni yiyecekler yiyoruz. Eskiden annelerimiz bize ayran verirken ya da biz kuru yemişleri yerken şimdi daha yapay şeyler yiyoruz. Gripten korunmanın en güzel yolu bağışıklık sisteminin artırmasıdır. dedi.

'KRONİK HASTALAR BİTKİSEL ÜRÜNLER KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİ'

Bitkisel ürünlerin kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçları olabileceğini kaydeden Sırmatel, Basında otlar çöpler çıkıyor. Özellikle kronik kalp hastaları, diyabet hastaları, ilaç kullanan insanların otları kullanırken çok dikkatli etmesi gerekiyor. Bitkisel ürünleri çok popüler hale getiren insanlar bunu sunarken bu ilaçlarla etkileşime girdiğini bilmesi gerekiyor. Herkes mantar çayı, Afrika otu kökü çayı diyor. Bunlar bu ilaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler. 45 yaşı üzerinde herkese hatta kalp hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalığı olanlara her yıl grip aşısı olmayı öneriyoruz.? diye konuştu.

'TURKOVAC'IN DA ANTİKOR DÜZEYİ ÇOK YÜKSEK'

Turkovac aşısının yaptırılabileceğini anlatan Sırmatel, Sinovac'ın benzeri olan bir aşı. Bizim ülkemizde üretilmesi de çok hoş bir şey. Dileyen vatandaşlar Turkovac'ı tercih edebilirler. Antikor oluşturduğu için inaktif bir aşı olduğu için Sinovac yerine onu tercih edebilirler. Biontech'in antikor düzeyi çok yüksek ama Turkovac'ın da antikor düzeyi çok yüksek. dedi.

PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ
PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ
PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ
PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TURKOVAC, Sinovac, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. SIRMATEL'DEN, TURKOVAC ÖNERİSİ - Son Dakika


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