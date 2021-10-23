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Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli - Son Dakika

Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli

23.10.2021 10:16
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC için şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu söyledi.

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC için şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu söyledi. 40 gönüllüden 8'inin aşılandığını, diğer gönüllülerin de aşılanmasına devam edildiğini belirten Köse, "Vatandaşlarımızı yerli aşı olmaya davet ediyorum. Bu ülkemiz, bilim ve insanlık adına önemli" dedi.

Hatırlatma dozu olarak İzmir'de ilk kez SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC'ta iki haftalık süre geride kaldı. Gönüllülerin aşıya ilgisinin oldukça iyi olduğunu belirten SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de başladıkları aşı programına şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu söyledi. 40 gönüllüden 8'inin aşılandığını anlatan Prof. Dr. Köse, diğer gönüllülerin de aşılanmasına devam edildiğini belirtti. 12 gönüllünün kriterlere uymadığı için aşılanamadığını kaydeden Prof. Dr. Köse, "Aşıyı uygulamak için kriterlerimiz var. 12 gönüllümüz kriterlere uymadığı için programa katılamadı. Aşı kriterlerine uymadıklarını öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadılar" dedi.

'YAN ETKİ GÖZLENMEDİ'Aşının yapılabilmesi için pek çok uygulama kriterinin bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Şükran Köse, 18 ile 55 yaş aralığında hiç aşı olmayan ve daha önce Covid-19 geçirmeyen kişilerin TURKOVAC için gönüllü olabildiğini belirtti. Ayrıca iki doz Sinovac aşısı olan, 3'üncü doz aşı olmayıp hastalığı geçirmeyen kişilerin de gönüllü olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Aşı Merkezi'ne müracaatta bulunabildiğini dile getiren Prof. Dr. Köse, "Gönüllü olmak isteyenler 0232 4331237 numaralı telefondan mesai saatleri içinde bilgi alabilirler. Zaman kısıtlaması nedeniyle hafta içi gelemeyen gönüllülerimiz hafta sonu da aşılanmak için gelebilir. Gönüllülerimizin artacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türk insanı her zaman her konuda bu tür uygulamaları destekler" diye konuştu. Türkiye çapında şu ana kadar yaklaşık bin 200 kişiye yerli aşının uygulandığını açıklayan Prof. Dr. Şükran Köse, aşılanan hiçbir vatandaşta yan etkilerle ilgili bir şikayete rastlamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu aşı ölü aşıdır. Çocukluğumuzda yaptırdığımız aşılar da bu yöntemle hazırlanıyor. TURKOVAC da aynı Sinovac gibi inaktif, yani ölü aşıdır. Türkiye çapında Kayseri, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok merkezde uygulamaya daha önce başlanıldı. İzmir merkezinde biz geçen hafta başladık. Bu hastalıktan kurtulabilmemiz için maske, mesafe, hijyen önemli. Ama bunun yanında aşı hem sevdiklerimiz hem kendimiz hem de toplum için mutlaka yaptırılmalı. Bazı insanlar Türk aşısını bekledi. Bunu bekleyenlerin merkezimize başvurmasını rica ediyorum. Aşı gönüllülerini sosyal medya ve basın aracılığıyla davet ediyorum. Bu çalışma ülkemiz, bilim ve insanlık adına önemli. Şu anda faz aşamasında olan Türk aşısı da daha uygulanır hale gelecek. Bu nedenle herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum."


Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli

COVIRAN Bereket, TURKOVAC, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli - Son Dakika


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