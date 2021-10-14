Üye Girişi
PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR - Son Dakika

PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR

14.10.2021 11:02

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, yaptıkları çalışmayla 6'ncı ayın sonunda 3'üncü doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, yaptıkları çalışmayla 6'ncı ayın sonunda 3'üncü doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayla iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin 6'ncı ayın sonunda antikor düzeylerinde düşüşler olduğunu tespit etti. Çalışmada özellikle tekrarlama dozların önemi üzerinde durduklarını söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık çalışanının katıldığını söyledi. Antikor düzeylerinin rapel denilen tekrarlama dozlarla büyük oranda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz Sinovac aşısı olanların yüzde 17'sinde koruyucu antikor saptanmadığını belirtti.

'TEKRARLAMA DOZU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

İki doz aşının ardından aşı tipi fark etmeksizin üçüncü doz aşıyı olanların tamamında koruyucu antikorun pozitif sonuç verdiğini söyleyen Tanır, Üçüncü dozu Biontech olan kişilerde 6'ncı ayın sonunda oluşan antikorun üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grupta ise 5 kat arttığı saptandı. Sadece iki doz Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gördük. Bu da gösteriyor ki tekrarlama dozu hayati önem taşıyor. Gerek iki doz Biontech gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum genelinde yüzde 70'in üzerine çıkarabilirsek salgına karşı çok güçlü hale geliriz dedi.

Prof. Dr. Tanır, çalışma kapsamında iki ya da üç doz aşı olanlardan sadece yüzde 3,4'ünün koronavirüse yakalandığını fakat bunlarının hiçbirinin hastane yatmak zorunda kalmadığını sözlerine ekledi.

PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR
PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR
PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR
PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR
PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Biontech, Sinovac, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:28 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi         
11:40
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: PROF. DR. TANIR TEKRARLAMA DOZU BİONTECH OLANLARIN ANTİKORU 20, SİNOVAC OLANLARIN 5 KAT ARTIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement