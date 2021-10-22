Üye Girişi
Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi - Son Dakika

Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi

22.10.2021 10:38
Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "havuzlanmış PCR" ile okullarda düzenli tarama ile semptom olmasını beklemeden tüm öğrencilere düzenli olarak test yapılabileceğini söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "havuzlanmış PCR" ile okullarda düzenli tarama ile semptom olmasını beklemeden tüm öğrencilere düzenli olarak test yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR testte, herkese tek tek test yapmak yerine, "havuz" denilen küçük gruplar oluşturuluyor ve gruptaki herkesten alınan ağız sürüntü (tükürük) örnekleri, tek bir testmiş gibi çalışılıyor. Bu da daha az test kullanarak daha düşük maliyet ve işgücü ile daha fazla kişiye düzenli test yapılabilme imkanı tanıyor. Prof. Dr. Yavuz, bu yöntemin PCR duyarlılığını da olumsuz etkilemediğini söyledi.

Kovid pandemisinde başta Amerika olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde tarama amaçlı kullanılan "havuzlanmış PCR test yöntemi" Türkiye'de de okulların kış boyunca sorunsuzca açık tutulabilmesi için bir seçenek olabilir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, eskiden de salgın dönemlerinde kullanılan "havuzlanmış PCR yöntemi" ile okullarda düzenli tarama yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR test yönteminde, her seferinde bir kişiyi test etmek yerine, gruplar oluşturuluyor ve gruptakilerden alınan örnekler bir araya getirilerek tek bir testmiş gibi çalışılıyor. Test negatif çıkarsa, havuzdaki herkes sağlıklı anlamına geliyor. Pozitifse, ancak o zaman havuzun her üyesine ayrı ayrı test yapılıyor. Bu açıdan havuzlanmış testler hem maliyeti ve işgücünü düşürüyor hem de daha hızlı tarama yapılmasına imkan tanıyor.

ÖRNEK ALMASI DAHA KOLAY, MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Prof. Dr. Yavuz, "Ülkeler okulları açık tutabilmek için farklı farklı yöntemler deniyorlar. Bunlardan en çok kabul edilen ve önerilenlerden biri de tarama testleri. Yani öğrencilerde semptom olmasa bile hepsine test yapıp pozitif olanları erkenden saptayarak, enfeksiyonun yayılmasını engellemek. Maskenin yanı sıra bunun da etkili olduğu gösterildi. Tabii ki çocuklardan nazofaringal örnek (burun sürüntüsü) almak çok zor olduğu için, tükürük almak daha mantıklı. Ama bunun da ekonomik maliyet boyutu var. Dünyada bir grup ülke, hızlı (tükürük) testlerini kullanıyor ama bu hızlı testler maalesef ucuz değil. Türkiye PCR'ı çok ekonomik yapan bir ülke olduğu için, bu iki yöntemi kombine edebiliriz. Hızlı test yerine, havuzlanmış yöntemle tükürükten PCR testi çalışılması daha akılcı bizim ülkemiz için. Hem ekonomik anlamda, hem de kolay örnek alma anlamında böyle uygulamaların yapılmasını kesinlikle destekliyorum ve öneriyorum" dedi.

"SONUÇ NEGATİFSE, GRUPTAKİLERİN HEPSİ NEGATİF DEMEK"Okulların açık kalabilmesi için asemptomatik (belirtisiz vakalar) ya da presemptomatik (belirti vermeden önceki evredeki vakalar) olguların erkenden yakalanıp izole edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, şunları söyledi: "Havuz yöntemi nasıl uygulanıyor? Diyelim ki sınıfta 20 öğrenci var. 10'arlı grup olarak örnek alıyorsunuz ve ortak test çalışıyorsunuz, yani bir test yapıyorsunuz. Buna havuzlanmış yöntem deniyor. Eskiden de yapılırdı bu, salgınlarda vs. Çok fazla insan var, testin maliyetini azaltmak için kullanılırdı. Üstelik bu yöntemde PCR testin duyarlılığında da bir azalma olmuyor. Bu 10 öğrenci negatif çıkarsa, hepsi negatif diyebiliyorsunuz. Hem ekonomik yönden, hem örnek alınması daha pratik olduğu için, iş gücü açısından da avantaj sağlıyor. Bunda da yine öğrencilerden tek tek eküvyonla (test çubuğu) ağız içinden tükürük sürüntüsü alınıyor, hepsi birleştirilip tek bir testmiş gibi çalışılıyor."

"AŞILARIN DEĞİŞMESİ GEREKEBİLECEĞİNİ BAŞTAN BERİ KONUŞUYORDUK"Salgın sürecinde aşıların değişmesi gerekeceği yönündeki bilgilerin yeni olmadığını, salgının başından beri bilindiğini ve bilim dünyasında da konuşulduğunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Bu virüsün bir RNA virüsü olduğunu, en başından beri konuşuyorduk. Bunların da değişme kapasiteleri var. Koronavirüsler'de aslında gribe göre daha düşük bu değişme sıklığı. Grip de bir RNA virüsü olduğu için, her yıl değişiyor ve aşılar da değişiyor. Beklenen bir şey bu. Ancak şunu diyebiliriz; bu insana yeni geçen bir patojen olduğu için aslında hep birlikte bu patojenin ne hızla mutasyonlar geçirdiğini gözlüyoruz. Bu da bilimsel olarak bizim açımızdan heyecan verici açıkçası. Ama Sars-Cov2 insana henüz yeni adaptasyon sağlıyor ve mutasyonları da normal Koronavirüslere göre, alışık olduğumuzdan daha hızlı oluyor. Bu nedenle aşılar da değişecek tabii ki. Virüs ne kadar antikordan kaçarsa, aşılar da değişecek. Bunu baştan beri konuşuyorduk zaten. Şu andaki aşılar, hem Delta'dan hem Alfa'dan ve diğer varyantlardan koruyabilme kapasitesine hala sahip. Önünde sonunda, gripte olduğu gibi bunda da aşı etkinliği yüzde 50'nin altına indiğinde aşıların değişmesi gerekecek. Bizim için çok sürpriz değil bu" diye konuştu.

"AŞI KARŞITLARI BİLİMİ ÇARPITIYOR"Aşı tereddüdü yaşayanların çok yanlış bilgiler nedeniyle kafasının karıştırıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, onların anlayacağı dilden bilgilendirmeler ve daha aktif aşı kampanyaları ile aşılama hızının artırılabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı: "Halen daha aşının kısırlık yaptığını söyleyenler var. Aşıya bağlı ölüm olduğunu söyleyenler var. Bu yanlış bilgiler nedeniyle insanlar aşı olmuyor. Aşı tereddüdü yaşayanlara aktif bir şekilde bilgilendirme yaparsak onların anladığı dilden, aşılamada daha büyük başarılar elde edilebileceğini düşünüyorum. Aşı kampanyamızı daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Aşı karşıtı diye geçinen küçük bir grup var ama çok fazla sesi çıkıyor gerçekten. Onları ikna etmeye gerek yok. Onlar zaten çok küçük bir grup. Onların şöyle bir yöntemi oluyor, bilimi çarpıtıyorlar. Siz bilimsel olarak bütün verilerle açıklasanız da her şeyi, bilimsel verileri çarpıtıyorlar. Bu aşılar gerçekten çok fazla sayıda insana yapılmış, etkili ve güvenli oldukları gösterilmiş aşılar."


- Karabulut
Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi
Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi

Serap şimşek yavuz, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla görüntülendi, fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni görevden alındı 10:47 Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla görüntülendi, fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni görevden alındı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular 09:30 Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Son Dakika Haberleri
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor         
10:56
Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı         
10:43
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek         
10:02
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Yavuz'dan okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement