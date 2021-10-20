Prof. Dr. Yıldız: "Mülteci çocuklar, eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır" - Son Dakika

Prof. Dr. Yıldız: "Mülteci çocuklar, eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır"

ANKARA - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de temel hizmetler ve altyapı hizmetleri üzerinde çok büyük bir talep baskısı bulunmaktadır. Okullaşma alanında kaydedilen büyük başarılara rağmen, özellikle de mülteci çocuklar, herhangi bir biçimde eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır" dedi.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda, üçüncüsü düzenlenen Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Buluşmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Türkiye'deki eğitim programı ve çalışmaları başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Eğitim Sistem Güçlendirme Birim Yöneticisi Doçent Dr. Mehmet Buldu da konuşmacı olarak katıldı.

Burada konuşan Rektör Yıldız, UNICEF Türkiye'nin 1951 yılından bu yana Türkiye'deki çocuk ve gençlerin haklarını savunmak ve korumak için çalıştığını belirterek, "UNICEF'in ülke programı, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda, Türkiye'de yaşayan en zor durumdaki çocukların eğitim, çocuk koruma, sağlık, sosyal politika, ergenlik ve gençlik alanlarındaki ihtiyaçlarına odaklanır" dedi.

"Mülteci çocuklar kaybettikleri zamanı telafi etmekte zorlanabiliyor"

UNICEF'in Türkiye Ülke Programı'nın mevcut ulusal sistemlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması alanında sürmekte olan çabaları temel aldığını ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Bilindiği üzere ilkokula geç başlayan genelde kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, yoksul çocuklar ve mülteci çocuklar kaybettikleri zamanı telafi etmekte zorlanabiliyor ve bu çocukların okulu bırakma riski artabiliyor" diye konuştu.

"Mülteci çocuklar, eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır"

Çalışan çocukların ortaöğretimde okulu bırakma ihtimalinin akranlarına kıyasla daha yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Ayrıca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de temel hizmetler ve altyapı hizmetleri üzerinde çok büyük bir talep baskısı bulunmaktadır. Okullaşma alanında kaydedilen büyük başarılara rağmen, özellikle de mülteci çocuklar, herhangi bir biçimde eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu çocuklar; travma, dil sorunları ve sosyal uyumsuzluk gibi nedenlerle de ek zorluklarla karşılaşabilmektedirler" ifadelerini kullandı.

UNICEF Türkiye'nin özellikle dezavantajlı çocuklar olmak üzere bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamak için çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Bu amaçla Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın çevre coğrafyalardan ülkemize zorunlu göçle gelmiş mültecilere yaygınlaştırılması ve Okula Kayıt için Destek Programı gibi çalışmalar yürütmektedir" dedi.