Üye Girişi
Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı - Son Dakika

Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı

19.10.2021 13:32

Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı İki kaçak avcıya toplam 8 bin lira idari para cezası kesildi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yasak olmasına rağmen projektörle gece tavşan avı yapan 3 şahıs, yerdeki kan izlerini takip eden ekipler tarafından yakalandı.

Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı

İki kaçak avcıya toplam 8 bin lira idari para cezası kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yasak olmasına rağmen projektörle gece tavşan avı yapan 3 şahıs, yerdeki kan izlerini takip eden ekipler tarafından yakalandı. Şahıslara yaklaşık 8 bin lira idari para cezası kesildi.

Elbistan'da keklik ve tavşan avı sezonu açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, jandarma ve mahalle korucularının da zaman zaman desteğini alarak av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 'Doğanın bekçileri' ilçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nde projektörle gece avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Karahasanuşağı Karakol Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları ile birlikte bölgeye giden ekipler, 2 şahsın projektörle avlandığını yaptığını belirledi. Şahısların, herhangi bir hayvan avlamadıkları sözünü inandırıcı bulmayan ekipler, çevrede yaptıkları incelemede taze kan izleri buldu. İzleri takip eden ekipler, çalılıkların içine gizlenmiş 3 adet tavşan buldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 8 bin lira idari para cezası kesildi.

DKMP ekipleri, rutin kontrollerinde de bölge genelindeki avlaklarda avlanan 73 kişiyi denetledi. Bunlardan 2'sine kota aşımı nedeniyle 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefi Tanju Polat, yasa dışı avcılığa karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

7 gün 24 saat görev başında olduklarının altını çizen Polat, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği için tüm avcılardan kurallara riayet etmelerini istedi.

Kurallara uyulmadığı takdirde sıfır tolerans ilkesinden taviz verilmediğini vurgulayan DKMP Elbistan Şefi Tanju Polat, bu kişilerin de ağır ceza ve yaptırımlardan kurtulamadıklarını sözlerine ekledi.

Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı
Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı
Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı
Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Para Cezası, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi 14:08 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi 14:04 Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 13:47 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor 13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı 13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler
14:07 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi
14:06 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş         
14:28
Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler         
14:09
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İddianamede mide bulandıran detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede mide bulandıran detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
12:12
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement