Üye Girişi
PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı

22.10.2021 11:31
PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin (PTT) 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin (PTT) 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na Antalya PTT Başmüdürlüğünce çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya PTT Başmüdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu, Başmüdür Yardımcısı Safi Apaydın, başmüdürlük çalışanları, Antalya PTT Şube Müdürleri ve dağıtım personelleri katıldı.

Tören sonrası Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, 181'inci müşteriye hediye takdim etmek üzere Antalya Güllük PTT Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Müdürlükte 181'inci müşteriye Milli Mücadele'nin 100. yıl Pul Kataloğu hediye edildi.

Yazıcıoğlu, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Böyle bir kurumun mensubu olduğumuz için gurur duyuyoruz. Halka her noktada hizmet vermekten ise mutluluk duyuyoruz. PTT Türkiye'nin en yaygın ağa sahip olan kurumlarında biri. Kargo, tebligat gibi işlerde öncü ve lider pozisyonda. İnşallah çok daha uzun yıllar halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Tören, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz Miralem Pjanic'ten gözdağı: Galatasaray'ı yeneceğiz         
11:32
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
11:15
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement