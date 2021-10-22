PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman'da tören düzenlendi.

Karaman şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 181. müşteri Halil Yener'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

PTT Karaman Başmüdürü Faik Göksuçukur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT A.Ş'nin, bu yıl 181. yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmayı sürdürdüğünü ifade eden Göksuçukur, şunları kaydetti:

"İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelinde büyük bir değişim ve dönüşüm vizyonuna imza atarak, içinde bulunduğumuz teknoloji çağındaki gelişmeleri başarılı bir şekilde ürün ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızda akılcı, kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışımızla daima daha iyiyi ve daha ileriyi hedefliyoruz. Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek amacıyla, iki asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi bir anlayışla birleştirerek, bir dünya markası olma hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere destek veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyoruz."

Yener ise "PTT'nin böyle bir yılına denk geldiğim için çok mutlu oldum. PTT'ye her zaman geliyoruz. Hizmetleri gayet güzel. Herkes güler yüzlü. Herkese teşekkür ediyorum, nice yıllara."dedi.