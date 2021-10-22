PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kırşehir PTT Başmüdür Vekili Ahmet Eraslan, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, en köklü kuruluşlardan olan PTT'nin vizyonu ve tecrübesiyle yenilikleri hayata geçirdiğini belirtti.

PTT'nin vatandaşların taleplerine en hızlı cevap verebilecek şekilde hizmet çeşitliliği ve sahasını genişlettiğini vurgulayan Vali Akın, "23 Ekim 1840 tarihinde 'Posta Nezareti' olarak kurulan PTT bugün birçok sektörde önemli hizmetleri başarı ile yürütmektedir. Bu vesileyle PTT'nin 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başmüdür Vekili Eraslan da kurumda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, Vali Akın'a "Milli Mücadelenin 100. Yılı" adlı filatel hediye etti.