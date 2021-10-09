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Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor - Son Dakika

Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor

09.10.2021 16:16

Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor TÜMOSAN tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat, 8'inci Konya Bilim Festivali'nde sergileniyor.

Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor

KONYA - TÜMOSAN tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat, 8'inci Konya Bilim Festivali'nde sergileniyor.

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, Konya Bilim Festivali'ne bu sene Pusat aracının prototip seviyedeki hibrit versiyonu ile katılım sağladıklarını belirtti. Yılmaz, "Aracımız Pusat aracının elektrikli ve hibrit versiyonudur. Aracımız mayın ve balistik koruma sağlamaktadır. 4 adet sürüş moduna sahiptir. Bunlar operasyon modu, savaş modu, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modu ve arazi modu olarak geçmektedir. Operasyon modunda aracımız bataryadan ve elektrik motorlarından aldığı tahrikle direkt tahrik sistemini gerçekleştirmektedir. Bu da operasyon sahasında hem termal hem de akustik görünürlüğü minimize etmektedir. Savaş modunda ise aracımız operasyon sahasına daha hızlı bir şekilde intikallerini gerçekleştirebilmesi açısından hem içten yanmalı motoru hem de elektrikli motorları kullanarak yüksek ve yoğun bir güç ve tork üretmektedir. Ekonomi modunda ise ekonomi odaklı bir sürüş olmaktadır. Arazi modunda ise biraz daha güç odaklı ve ekonomi modunu da içine kapsayan bir şekilde sürüş gerçekleşmektedir" dedi.

Aracın modüler bir zırh sistemine sahip olduğunu ifade eden Sinan Ali Yılmaz, "İstenildiği takdirde mayın koruma ve balistik koruma seviyeleri arttırılabilmektedir. Aracımız şasili bir yapıya sahiptir. Kullanıcı makamların ihtiyaçlarına göre gövde kapsülleri değiştirilip ihtiyaca göre konfigüre edilip tekrardan kullanım sağlanmaktadır. Aracımızın içinde 9 personel vardır, 8 artı 1 olarak geçmektedir ve aracımızın üzerinde ASELSAN'ın Sarp ve Sarp Zafer sistemi bulunmaktadır. Aracımız, araç içinden insanlı ve insansız kullanıma ve araç içerisinden mühimmat yüklemeye de uygundur. Aracımızın diğer özellikleri ise mayın koltukları, yüzer tabanları ve parçacık kalkanları olarak geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şu anda aracın prototip seviyede olduğunu, ön seviye aşamasında çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor

Tragger, Mayın, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor - Son Dakika


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