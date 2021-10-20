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Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova'da Polisario Cephesi ile bir araya geldi - Son Dakika

Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova'da Polisario Cephesi ile bir araya geldi

20.10.2021 20:41
Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova'da Polisario Cephesi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Batı Sahra'da Fas egemenliğine son vermek isteyen ayrılıkçı Polisario Cephesi üyeleri ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Batı Sahra'da Fas egemenliğine son vermek isteyen ayrılıkçı Polisario Cephesi üyeleri ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da yapılan görüşmedeki heyette Polisario Cephesi'nin Özel Temsilcisi Abi Bushraya Bashir, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Referandum Misyonu ile İletişim Koordinatörü Sidi Muhammed Omar yer aldı.

Görüşme esnasında Batı Sahra meselesinin çözümü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) BM Batı Sahra Referandum Misyonu'nun görev süresinin uzatılmasına yönelik hazırlıkları konusunun ele alındığı kaydedildi.

Polisario Cephesi temsilcisi Omar'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Fas ile müzakere çözümleri arayışına hazır olduklarını ifade ettiği aktarılan açıklamada, Rus tarafının BMGK kararları temelinde Fas ve Polisario Cephesi arasında uzun süredir devam eden soruna siyasi çözüm bulunması konusundaki sağlam tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Müzakereler esnasında Batı Sahra'nın nihai statüsünü belirlemek için atılan adımların verimsiz olduğunun belirtildiği açıklamada, "Uluslararası toplumun, ortak zorluklara ve tehditlere karşı mücadelede etkili etkileşim kurma görevi de dahil olmak üzere Magriplilerin temel çıkarlarını karşılayan sürdürülebilir, adil bir çözüme ulaşmayı amaçlayan, koordineli çabalarına devam etme ihtiyacı vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Vladimir Putin, Moskova, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova'da Polisario Cephesi ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Moskova'da Polisario Cephesi ile bir araya geldi - Son Dakika
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