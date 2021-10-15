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Putin: "Taliban'ın geçici hükümeti, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmıyor" - Son Dakika

Putin: "Taliban'ın geçici hükümeti, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmıyor"

15.10.2021 16:27
Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetin, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetin, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmadığını söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler zirvesine çevrim içi katılan Putin, Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki durumun endişe verici olduğunu belirten Putin, "Bu durum, Orta Asya ülkeleri ve bazı ülkelerin bu bölgeden uzak olmasına rağmen tüm BDT alanı için risk taşıyor ve terör ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak girişimlerin aktifleştirilmesini gerektiriyor." dedi.

Bazı terör örgütlerinin BDT sınırlarına konuşlandığına işaret eden Putin, "Verilerimize göre, Afganistan'ın kuzeyinde, DEAŞ militan sayısı 2 bin civarındadır. Bunların liderleri, Orta Asya devletleri ve Rus bölgelerine yönelik etkisini artırma yönünde planlar kuruyor, etnik ve mezhepsel çatışmaları ile dini nefreti kışkırtma üzerine oynuyor." şeklinde konuştu.

Putin, bu teröristlerin Afganistan'dan BDT ülkelerine göçmen kılıfında girmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Taliban'ın tanınması konusunda acele edilmemesi gerekiyor"

Taliban'ın geçici hükümet oluşturduğuna dikkati çeken Putin, "Maalesef, Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümet, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmıyor. Bunula birlikte, genel seçimlerin yapılması yönünde niyet açıklandı. Devlet yönetimi organlarının normal çalışmasının yeniden başlatılması yönünde önlemler alınıyor. BDT çerçevesinde bu vaatlerin icraata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, Taliban'ın tanınması konusunda acele edilmemesi ve Afganlar arasındaki uzlaşma süreci ile ülkedeki durumun iyileştirilmesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Afganistan'daki uyuşturucu üretimi ciddi sorun"

Afganistan'daki uyuşturucu üretimi sorununa da değinen Putin, şunları kaydetti:

"Bu ciddi sorun. Afganistan dünyanın en çok opioid (afyondan elde edilen uyuşturucu madde) sevkiyatı yapan ülkesi, tüm dünya pazarında sevkiyatın yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Uyuşturucu üretimi ile gerçekten mücadele etme vaatlerinde bulunmasına rağmen, Taliban bunu başarabilecek mi yada bununla ilgilenmek istiyor mu bilemiyorum. Taliban, daha önce iktidarda iken bunu başarılı şekilde yapıyordu. Ancak Taliban'ın bugün Afganistan ekonomisinde krizin yaşandığı koşullarda, bunun gibi gelir kaynağından vazgeçmesi basit olmayacak."

Vladimir Putin, Afganistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin: 'Taliban'ın geçici hükümeti, Afgan toplumunun tüm kesimlerini yansıtmıyor' - Son Dakika


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