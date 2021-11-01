QNB Finansbank'tan finansçılarına ve müşterilerine dijital gelişim yolculuğu - Son Dakika

QNB Finansbank, Türkiye'de ilk kez finansçıları, ticari ve kurumsal müşterileri için "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez QNB Finansbank'ın başlattığı "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programı QNB Finansbank çalışanlarının ve pilot olarak seçilen kurumsal/ticari müşterilerinin dijital okuryazarlığı hedefleniyor. Teknolojinin hızla ilerlediği ve yeni kavramların ortaya çıktığı çağda, finansçıların dijital terimlere hakim olabilmeleri, güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve istedikleri bilgiye tercih ettikleri farklı kaynaklardan ulaşabilmeleri, program kapsamında mümkün olacak.

2021 yılında hayata geçirilen "DigiLearn Gelişim Yolculuğu" programında ilk olarak Dijital Terimler Paketi yayımlandı. Sonrasında ise her aya bir teknolojik konu başlığı seçilerek o konuya özel kaynaklar oluşturuldu. İçerikler çoğunlukla en çok izlenen videolar, keşfedilmemiş podcastler (dijital ses dosyası), en son çıkan makaleler oldu. Bunların yanı sıra ayın gündemine bağlı olarak alanında uzman konuşmacıların konuk olduğu canlı yayınlar ve bu alanda uzman finansçılarla birlikte video serileri hazırlandı.

Öncelikli olarak çalışan eğitim ve gelişimin hedeflendiği program kapsamında aynı zamanda pilot olarak seçilen banka kurumsal ve ticari müşterileriyle de "Digilearn Gelişim Yolculuğu" programı paylaşılarak onlara da teknolojik gelişmelerin aktarılması hedefleniyor. Halihazırda 6 kurumsal, 26 ticari firmaya her ay hazırlanan içerikler gönderilirken, yapılan canlı yayınlara da kurumsal ve ticari müşteriler dinleyici olarak davet ediliyor.

"Topluma eğitim gelişim alanında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, QNB Finansbank olarak, çalışan deneyiminin sadece, işe giriş, terfi veya zam gibi konularla sınırlı olmadığının, asıl yolculuğun kendi özel hayatlarındaki birçok hayat deneyiminden geçtiğinin farkındalığı ile hareket ettiklerini belirtti.

Bu bakış açısıyla finansçılar olarak "DigiLearn Gelişim Yolculuğu"nu hayata geçirdiklerini aktaran Akıncılar, "Kendi öğrenme motivasyonu ile yola çıkan, kaynaklarımızı takip eden ve programa istekleriyle dahil olan finansçılarımız ile her yıl yapacağımız geliştirme ve iyileştirmelerle sürdürülebilir bir eğitim programı yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıncılar, çalışanlarının yanı sıra pilot olarak seçtikleri kurumsal ve ticari müşterilerini de bu sürece dahil ederek karşılıklı bir eğitim alanı yaratmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal ve ticari müşterilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle eğitim kapsamını genişletmeye başladık. Bu kapsamda 'Digilearn Gelişim Yolculuğu' programı gelişerek büyümekte ve daha çok kuruma, bireye hatta tüm topluma sunulacak bir platform haline getirilmesi konusundaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca bu konuda bir öğrenme platformu projesi içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tasarımını başlattığımız platformumuzla birlikte tüm topluma eğitim gelişim alanında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz."