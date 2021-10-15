Radyo vericisi çalındı - Son Dakika

Muğla'da yerel yayın yapan radyonun Köyceğiz Çakmaktepe'de bulunan radyo vericisi çalınması üzerine radyo vericisinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası 48 plakalı bir araç tespit edildi. Olayın şüphelisi R.Ç. olayda kullandığı araç ve radyo vericisi ile birlikte Yayla Mahallesi İnişdibi Mevkiinde yakalandı.

Şüpheli R.Ç. isimli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken, çalınan radyo vericisi sahibine teslim edildi. - MUĞLA