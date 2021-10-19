Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı - Son Dakika

Realme markası akıllı telefon pazarında varlığını hissettirmek için uzun zamandır kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimine vurgu yapan özelleştirilmiş bir Dimensity 1200 yongasına sahip olan Realme GT Neo 2T'nin tanıtımı yapacak.

Piyasaya sürülmeden bir gün önce, birçok ağda cihazın tasarımını ve görsellerini gösteren bir sızıntı ortaya çıktı.

Realme GT Neo 2T Hakkında Gelen Bilgiler

Realme GT Neo 2T adlı cihazın sızan görsellerinde, ön kamera için kesikli ince çerçeveli bir ekrana ve üç görüntü sensörlü dikdörtgen bir ana kamera bloğuna sahip olacağı bildirildi.

Cihaz; 16 megapiksel ön kamera, özçekimler oluşturmanıza olanak sağlayacak ve arka panele 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp çözünürlüğe sahip üç sensör getirecek.

Realme GT Neo 2T'nin 120 Hz yenileme hızına, 6/8 GB RAM'e ve 128/256 GB belleğe sahip 6.43 inç FullHD + AMOLED panelin yanı sıra tescilli bir Realme UI 2.0 kabuğuna sahip olacağı biliniyor.

Cihaz; 4500 mAh kapasiteli batarya, cihazın özerkliğinden sorumlu olacak ve 65 W hızlı şarj teknolojisi sunacak. Sizlere Realme GT Neo 2 adlı efsane akıllı telefonun teknik özelliklerini sunuyoruz.

Realme GT Neo 2 Teknik Özelliklerini Bir Hatırlayalım

6,62 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ 120Hz E4 AMOLED ekran, HDR10+, 1300 nit'e kadar parlaklık; %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma, Corning Gorilla Glass5 Koruma

Sekiz Çekirdekli (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Snapdragon 870 7nm Mobil Platform; Adreno 650 GPU ile

128 GB (UFS 3.1) depolama ile 8 GB LPDDR5 RAM/ 256 GB (UFS 3.1) depolama ile 8 GB/ 12 GB LPDDR5 RAM

realme UI 2.0 ile Android 11

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP arka kamera, LED flaş; f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP 119° Ultra Geniş Objektif; f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro kamera

16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses

Boyutlar: 162.9×75.8×8.6mm; Ağırlık: 199.8g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

65W ultra hızlı flaş şarjlı 5000mAh (tipik)/ 4930mAh (minimum) batarya

Yakın zamanda Realme başka bir başarı daha duyurdu. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde en büyük akıllı telefon üreticilerinin küresel sıralamasında altıncı ve küresel pazardaki Çinli mobil markalar arasında dördüncü sırada yer aldı.

Yakın tarihli bir etkinlikte Realme, en yeni nesil akıllı telefon işletim sistemi realme UI 3.0'ı da resmi olarak piyasaya sürdü. Realme UI 3.0, gençler için güncellendi, Android 12'nin birçok yeni özelliğini getiriyor ve tasarım, akışkanlık, kişiselleştirme, gizlilik ve işlevsellikteki yükseltmelerle "Sorunsuz Eğlence" ürün konseptini sürdürüyor. Ayrıca Realme kullanıcıları için yepyeni bir deneyim sunuyor. Realme UI 3.0 şu anda her model için geliştirme aşamasındadır.