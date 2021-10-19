Üye Girişi
Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı - Son Dakika

Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı

19.10.2021 05:24
Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, GT Neo 2'de yaşadığı başarıyı şimdide GT Neo 2T serisinde yaşamak istiyor. Şirket bu cihazında birçok yeni özelliğe yer verirken, gelecekte bir numara olmak için emin adımlar atıyor.

Realme markası akıllı telefon pazarında varlığını hissettirmek için uzun zamandır kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimine vurgu yapan özelleştirilmiş bir Dimensity 1200 yongasına sahip olan Realme GT Neo 2T'nin tanıtımı yapacak.

Piyasaya sürülmeden bir gün önce, birçok ağda cihazın tasarımını ve görsellerini gösteren bir sızıntı ortaya çıktı.

Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı

Realme GT Neo 2T Hakkında Gelen Bilgiler

Realme GT Neo 2T adlı cihazın sızan görsellerinde, ön kamera için kesikli ince çerçeveli bir ekrana ve üç görüntü sensörlü dikdörtgen bir ana kamera bloğuna sahip olacağı bildirildi.

Cihaz; 16 megapiksel ön kamera, özçekimler oluşturmanıza olanak sağlayacak ve arka panele 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp çözünürlüğe sahip üç sensör getirecek.

Realme GT Neo 2T'nin 120 Hz yenileme hızına, 6/8 GB RAM'e ve 128/256 GB belleğe sahip 6.43 inç FullHD + AMOLED panelin yanı sıra tescilli bir Realme UI 2.0 kabuğuna sahip olacağı biliniyor.

Cihaz; 4500 mAh kapasiteli batarya, cihazın özerkliğinden sorumlu olacak ve 65 W hızlı şarj teknolojisi sunacak. Sizlere Realme GT Neo 2 adlı efsane akıllı telefonun teknik özelliklerini sunuyoruz.

Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı

Realme GT Neo 2 Teknik Özelliklerini Bir Hatırlayalım

6,62 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ 120Hz E4 AMOLED ekran, HDR10+, 1300 nit'e kadar parlaklık; %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma, Corning Gorilla Glass5 Koruma

Sekiz Çekirdekli (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Snapdragon 870 7nm Mobil Platform; Adreno 650 GPU ile

128 GB (UFS 3.1) depolama ile 8 GB LPDDR5 RAM/ 256 GB (UFS 3.1) depolama ile 8 GB/ 12 GB LPDDR5 RAM

realme UI 2.0 ile Android 11

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP arka kamera, LED flaş; f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP 119° Ultra Geniş Objektif; f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro kamera

16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses

Boyutlar: 162.9×75.8×8.6mm; Ağırlık: 199.8g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

65W ultra hızlı flaş şarjlı 5000mAh (tipik)/ 4930mAh (minimum) batarya

Yakın zamanda Realme başka bir başarı daha duyurdu. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde en büyük akıllı telefon üreticilerinin küresel sıralamasında altıncı ve küresel pazardaki Çinli mobil markalar arasında dördüncü sırada yer aldı.

Yakın tarihli bir etkinlikte Realme, en yeni nesil akıllı telefon işletim sistemi realme UI 3.0'ı da resmi olarak piyasaya sürdü. Realme UI 3.0, gençler için güncellendi, Android 12'nin birçok yeni özelliğini getiriyor ve tasarım, akışkanlık, kişiselleştirme, gizlilik ve işlevsellikteki yükseltmelerle "Sorunsuz Eğlence" ürün konseptini sürdürüyor. Ayrıca Realme kullanıcıları için yepyeni bir deneyim sunuyor. Realme UI 3.0 şu anda her model için geliştirme aşamasındadır.

Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı

Yapay Zeka, Android, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala için 00:16 Son Dakika: Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer 22:22 Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı 20:35 DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi 20:15 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı 17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 16:33 Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 15:57 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
00:59
10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez         
22:50
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak         
22:03
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi         
18:11
Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı         
17:02
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 05:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: Realme GT Neo 2T Hakkında Birçok Bilgi Yayınlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement