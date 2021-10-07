Redmi K40s Serisi Bileşen Yetersizliği Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

Xiaomi firmasının alt markası olarak, birçok fiyat-performans ürününü piyasaya süren Redmi, yeni serisini piyasaya sürme konusunda sorun yaşıyor.

Kural olarak, Redmi genellikle yılın ikinci yarısında uygun maliyetli amiral gemisinin yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya sürer. Şirketin bu stratejisine göre, Redmi K40 serisinin ek modeli olan Redmi K40s modeli yakında piyasada olabilir.

Ancak bugün Redmi marka ürün müdürü, işlemci yetersizliği nedeniyle Redmi K40s serisinin üretilmesinin hala zor olduğunu söyledi. Belirli bir tarihten bahsetmemesine rağmen, yeni modelin planlanandan çok daha geç piyasaya çıkacak gibi duruyor.

Şirket bu cihazı tasarlarken, Xiaomi mi 11 serisinin tasarımını baz aldı. Şirket bu cihazında her zamanki gibi üstün özelliklerin yanında, uygun fiyat etiketi getireceği söyleniyor. Ancak, konuşulanlara göre bu seri 2021 yılı için iptal olabilir.

Redmi K40s Özellikleri

Daha önceki haberlere göre Redmi K40s serisi, hızlı şarj ve kaliteli işlemciler ile büyük ölçüde yükseltilecek. Düşük sürüm Dimensity 1200 işlemciyi kullanırken, yüksek sürüm Snapdragon 888 yongasıyla gelecek. (Her ne kadar Snapdragon 870 modeli olabileceği söylensede)

Aynı zamanda seri 120W hızlı şarjı da destekleyecek. Böylece Redmi K40s, 100W+ hızlı şarjı destekleyen en ucuz modellerden biri olacak. Ayrıca Redmi K40s, yeni bir büyük ve küçük göz kamera tasarımına da sahip olacak.

Üç kamera dikey olarak düzenlenmiştir. Ortada yer alan küçük boyutlu ikincil kamera benzersiz bir şekil oluşturuyor. Genel düzen simetrik ve koordinelidir. Ayrıca bu cihazın, doğrudan 6144 x 8192 görüntü çıkışı verebilen 50 MP ana kamera ile geldiği söyleniyor.

Mükemmel çerçeve kontrolüne sahip merkeze monte delikli düz ekran ile daha güzel görünüyor. Bu, popüler kavisli veya yarı kavisli OLED ekranlardan farklıdır.

Akıllı telefon standart LCD ekran ile gelmeyecek. Bunun yerine şirket, 2400 x 1080P çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir OLED ekranı tercih edecek.