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Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Özelikleri Açıklandı - Son Dakika

Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Özelikleri Açıklandı

24.10.2021 05:24
Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Özelikleri Açıklandı

Xiaomi firması tarafından, Fiyat-Performans ürünü olarak piyasaya sürülen Redmi Note Serisi'ne yeni üç üye katılıyor. Şirket Note 11 serisinde, üstün özellikli ve uygun fiyat etiketli ürün politikasına devam edecek!

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni nesil akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için gün sayıyor. Şirket'in özellikle Redmi Note serisi, kullanıcılar üzerinde önemli bir yere sahiptir.

Birçok kullanıcının fiyat-performans ürünü olarak gördüğü seri, uzun zamandır merakla bekleniyordu. Şirket önümüzdeki hafta Redmi Note 11 serisi hakkında yeni bir tanıtım yapacak.

Şirket bu etkinliğinde; Redmi Watch 2 akıllı saatini ve Redmi Note 11 serisini gösterecek. Yeni akıllı telefon serisinin üç model içermesi bekleniyor.

Bu seri hakkında gelen bilgileri ve sızıntıları sizler için paylaşıyoruz.

Redmi Not 11'in Beklenen Özellikleri

Ailenin en küçük akıllı telefonu Redmi Note 11 olacak. Cihaz, 6,5 inç IPS ekrana sahip ve FullHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Akıllı telefon, 4/6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB/128 GB/128 GB/256 GB depolama alanı ile gelecek ve MediaTek Dimensity 810 işlemciyi temel alacak.

Cihaz, USB Type-C konektörüne, kızılötesi bağlantı noktasına, 16 Mp ön kameraya ve 50 Mp + 2 Mp çift arka kameraya sahip olacak. Cihazın batarya kapasitesi 5000 mAh olurken, ayrıca 33 watt'lık hızlı şarj desteğini müşterilerine sunacak.

Redmi Not 11 Pro'nun Beklenen Özellikleri

Redmi Note 11 Pro ayrıca 5.000 mAh batarya sunacak ancak hızlı şarj gücü 67W'a çıkacak. Cihazın ekranı IPS yerine, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan AMOLED'e sahip olacak.

Cihaz, MediaTek Dimensity 920 yonga seti kullanımda olacak. Ön kamera 16 MP çözünürlüğe sahip olacak ve arka tarafta üç sensör 108 Mp + 8 Mp (ultra geniş) + 2 Mp (derinlik sensörü) sunacaklar.

JBL'den özelleştirme ile kızılötesi, NFC, lineer motor ve stereo hoparlörler vaat ediyorlar. Redmi Note 11 Pro, 6/128 GB, 8/128 GB ve 8/256 GB belleğe sahip üç versiyonda sunulacak.

Redmi Not 11 Pro + Beklenen Özellikleri

Redmi Note 11 Pro + hakkında konuşursak, Pro modelinin özelliklerini büyük ölçüde çoğalacak.

Bunun dışında, MediaTek Dimensity 1200 işlemciye sahip olurken, ayrıca 120 watt hızlı şarj gücü ile gelecek. Kameraların bölümünün, Redmi Note 11 Pro modeli ile aynı olacağı bildirildi. Cihaz ayrıca, 8/128 GB'lık temel sürüm ve 8/256 GB'lık ikinci bir sürüme sahip olacak.

Xiaomi, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranı, bu seride aktif olarak kullanacak.

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Özelikleri Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Özelikleri Açıklandı - Son Dakika
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