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REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ - Son Dakika

REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ

14.10.2021 13:43

Muğla'da 1+1 dairelerin aylık kirasının 2 bin liradan başlaması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in tepkisine neden oldu.

Muğla'da 1+1 dairelerin aylık kirasının 2 bin liradan başlaması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in tepkisine neden oldu. Rektör Çiçek, ev sahiplerine 'Kiraları düşürün' çağrısında bulundu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Üniversite VİP Salonu'ndaki toplantıda rektör yardımcıları Prof. Dr. Artay Yağcı, Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Genel Sekreter Nagihan Şahin ile Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Dairesi Başkanı Şamil Türkay Aktürk hazır bulundu.

Basın mensuplarının soruları da yanıtlayan Rektör Çiçek, Muğla'daki ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili gelen soru hakkında şöyle konuştu Yanlış bir yaklaşım. Yatırımı doğru bilememekten kaynaklanıyor. İyi yatırımcılar hiçbir zaman ani kazancı hedeflemezler. İleriye dönük planlama yaparlar. Kaliteli öğrenci şehrin kalitesini kat ve kat artırır. Öğrencilere iyi imkan sunmamız gerekiyor. Muğla'da kısa yol seçiliyor ve kiralar bir anda yükseliyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Devletimiz yurt yapımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin kişilik yurt açıldı. Ocak ayında da 2 bin kişilik bir yurt daha açılacak. Kiraların bu şekilde düşeceğine inanıyorum. Bölgemize ve üniversitemize çok fazla talep var. Talebin kişileri şımartmaması lazım. Bu konuda hassasız. Yurtlar yapılıyor ve fiyatlar düşecek.

REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ
REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ
REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ
REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: REKTÖR ÇİÇEK'TEN KİRA TEPKİSİ - Son Dakika
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