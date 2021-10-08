REKTÖR ÖZKAN, 'TUFAN V1'İN DİREKSİYONUNA GEÇTİ - Son Dakika

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AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TEKNOFEST'e katılan ve finalistler arasında yer alan Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerin tasarladığı aracı kullanan Rektör Özkan, takımı tebrik ederek gelecek yıl birinci olmaları için yanlarında olduklarını söyledi.

Bu yıl 4'ncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. AÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen danışmanlığında 'Tufan Elektromobil Takımı' olarak, 'TUFAN V1' elektrikli araç projesi ile TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı. Yarışmaya başvuran 180 takım arasında finalist olmaya hak kazanan takım, iki adet rapor sürecinden başarıyla geçerek önce Kocaeli'nde gerçekleşen final yarışmalarına ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 2021 TEKNOFEST etkinliğine katılarak proje aracını teknoloji severlere tanıtma imkanı buldu.

BU SENE FİNALİST SENEYE HEDEF BİRİNCİLİK

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yarışma sonrası kendisini ziyaret eden Tufan Elektromobil Takımı üyelerini TEKNOFEST'e katılımlarından dolayı tebrik etti. Bu tür etkinliklere katılmanın önemli tecrübeler sağladığını söyleyen Rektör Özkan, önemli olanın azimle çalışarak, emek vererek, ter dökerek bir şeyler üretmek olduğunu ve böyle çalışmaların gelecekteki başarılı projelerin birer basamağı olduğunu söyledi. Projeleri olan öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Rektör Özkan, takım üyelerine bu sene finalist oldukları için tebrik ettiğini fakat seneye birincilik beklediklerini söyledi.

ÖĞRENCİLERİMİZ TEKNOLOJİ İLE ERKEN TANIŞMALI

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin daha fazla takımlar kurarak yarışmalara katılması gerektiğini söyleyen Rektör Özkan, şöyle konuştu:

"Birinci, ikinci sınıf öğrencilerine de bu tür etkinlikler tanıtılarak onların daha erken zamanda takımlar içinde yer almasını sağlamalıyız. Mühendislik Fakültemiz öğrencileri geleceği tasarlayan ve inşa eden öğrenciler arasında yer alacaklar. Biz de AÜ olarak öğrencilerimizi teknoloji ile ne kadar erken tanıştırıp onları yarışmalara teşvik ederek savunma sanayi, yazılım ve elektrik elektronik teknoloji tasarımları arasında yer almalarını sağlarsak o kadar ülkemizin geleceğine katkı da bulunmuş oluruz."

Rektör Özkan, ziyaretin ardından finalde yarışan otomobili kullanarak öğrencilerden otomobil ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

ELDEKİ PARÇALARLA OLUŞTURULDU

Tufan Elektromobil Takımı, takım kaptan Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mesut Erol ve takım üyeleri Mühendislik Fakültesi öğrencileri Gülsüm Büşra Karaca, Kerim Kaan Maraşlı, Doğukan Tombul, Furkan Kalebaşı, Ali Özer, Yaşar Yasemen Nur Salım, Ahmet Yüksel, Muhammed Körpe, Hüseyin Ertem, Niyazi Atakan Elgin, Yusuf Demirel, Adem Kösek, Muhammed Lütfullah Çalışkan'dan oluştu. 'AR-GE ve Yüksek Teknoloji Topluluğu' bünyesinde çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil Takımı, elde bulunan parçalarla oluşturduğu TUFAN V1 elektrikli aracında doğru akım elektrik motoru kullanıldığını, sürücü ile ağırlığı yaklaşık 650 kilo civarında ve 5 beygir gücünde olan aracın saatte yaklaşık 45 kilometre hıza ulaşıp 90 kilometre menzil vaat ettiğini belirtti.

GELECEK YIL DERECE KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR

Tufan Elektromobil Takımı'nın elektrikli araç standını ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öğrencilere başarılar diledi. TEKNOFEST'e katılmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu söyleyen takım üyeleri, "Bir senedir bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Bütün bir sene boyunca harcadığımız emeklerimizin karşılığını TEKNOFEST'te fazlasıyla aldık. Bu seneki planımız, daha çok sponsor bulup, daha güzel ve daha aerodinamik bir araç tasarımı yapmak. Alacağımız yeni ekip üyeleriyle birlikte daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz gelecek yıl TEKNOFEST'te derece elde etmek" diye konuştular.