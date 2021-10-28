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RESMİ TÖRENLERDE GÖREV ALAN ATLARI YETİŞTİRİYORLAR - Son Dakika

RESMİ TÖRENLERDE GÖREV ALAN ATLARI YETİŞTİRİYORLAR

28.10.2021 12:05

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel olarak yetiştirilen atları 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki törenlerde kullanılıyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel olarak yetiştirilen atları 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki törenlerde kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiği Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli at da Gemlik'teki merkezde zorlu eğitimden geçiyor.

Gemlik'teki At Üretim ve Eğitim Taburu'nda, 2001 ve 2006 yıllarında yapılan damızlık kısrak alımlarıyla üretilen atların kalitesi arttırılarak, yüksek sınıf müsabaka koşabilecek potansiyelde atlar yekiştirilmeye başlandı. Taburda, 2002 yılından bugüne kadar geçen süreçte 313'ü Gemlik Atı, 73'ü de Fresien Atı olmak üzere 386 at yetiştirilip, eğitildi.

Her atın üretiminden itibaren doğumu, yetiştirilmesi ve temel eğitimlerinin verilmesi seviyesine kadar Atçılık kültürünün tüm safhalarının uygulandığı At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, Türkiye'de sistemli bir şekilde sporcu atı yetiştiren ve eğiten tek kurum olma özelliğine sahip. Merkezde üretilen ve eğitim çağına gelen atlara, 'İnsana Alıştırma ve İtaat Eğitimi', 'Başlangıç Eğitimi', 'Tay Geliştirme Eğitimi' ve 'Temel Eğitim' safhalarında eğitim veriliyor. Manej içerisindeki 'Çılbır' alanında ritmik koşmaya, engel atlamaya ve süratlerini kontrol etmeye alıştırılan atlar, manej bölgesinde ise süvarileriyle birlikte temel eğitimlerini alıyor. Günlük rutin bakımları da özenle yapılan atlar seyisleri tarafından düzenli olarak tımarlanıp, nallanıyor. Merkezde yetiştirilen atların, 2002 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu'nca verilen 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de bulunuyor.

'YAĞIZKAN'IN EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Türkiye'de üretilen ve doğumundan birliğe gönderilmesine kadar atçılık ve süvari kültürünün tüm aşamalarının uygulandığı tek yerli at ırkı olan Gemlik ırkı atlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatının başlama törenine katılmak için geldiği Bursa ziyareti sırasında ismini verdiği Gemlik ırkı 'Yağızkan'. O zaman henüz 4 aylık tay olan Yağızkan, artık 17 aylık. Zorlu bir eğitim sürecinden geçen Yağızkan, 4 yıllık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenlerinde görev alacak.

30 Ağustos, Veteriner, Bursa, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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