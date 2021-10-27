Restoranda çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. İş yerinin otomatik kapı kepenginin açılmaması ise itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Derince ilçesine bağlı İbnisina Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K.'ye ait kapalı iş yerinin odunluğunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin odunluğunun açılmayan otomatik kapısı sebebiyle zor anlar yaşadı. Bu sırada panik olan mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri otomatik kapının kepengini demir kesme makinası ile keserek içeri girdi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ