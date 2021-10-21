Restoranı kundaklanan işletmeci: Olay günü, sabah bizi arayıp tehdit etti - Son Dakika

MERSİN'de Onur Y. ile eşinden dükkan kiralayan, çiftin boşanma aşamasında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle restoranı kundaklanan Kadir Ürüncan (23) "Olay günü, sabah bizi arayıp tehdit etti. 'Kirayı hesabıma yatırmazsanız o dükkanı yakarım. Ne size ne karıma yar etmem' dedi" diyerek Onur Y.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, 18 Ekim günü öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Y., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasına geldi. Evden ayrılan Onur Y., eşinin üzerine olan dükkanda restoran işleten Kadir Ürüncan'ın yanına gidip kirayı istedi. Fakat Ürüncan, sözleşmeyi birlikte yaptığı Onur Y.'nin eşine kirayı vermeye devam etti.

SERBEST BIRAKILDIBu duruma sinirlenen Onur Y., kapalı olduğu bir saatte restorana giderek yanındaki benzinle dükkanı ateşe verdi. Alevler, yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 100 bin TL zararı meydana gelen Ürüncan, Onur Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Onur Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.KUNDAKLAMA ANI KAMERADABu arada restoranın kundaklanma anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elindeki bidonla restoranın önüne gelen Onur Y.'nin benzini dökerek dükkanı ateşe verdiği ve belediye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği yer aldı.'AYNI PARAYI KENDİSİNE DE YATIRMAMIZI İSTEDİ'İşletmeyi geçen yıl ekim ayında kiraladıklarını, 10 yıllık kontrat yaptıklarını belirten Kadir Ürüncan, "İş yerini Onur beyin eşi Merve hanımdan kiraladık. Çünkü onun üzerineydi. Restoran çok kötü bir durumdaydı, çok güzel bir şekilde dekore ettik. Restoran, çok güzel bir görünüme kavuştu. Dükkan sahibinin 3-4 yılda çektiği ciroyu 3-4 ayda çektik. Gerilim bu dönemde başladı. Bizim yüksek kazanç elde ettiğimiz görünce kiraya zam yapmak istediler, kabul etmedik. 10 Ekim bizim kira günümüz. Merve hanım bizi aradı, kirayı yatırmamızı istedi. Biz de hesabına kirayı yatırdık. Tabii bu süreçte Onur bey ile Merve hanım arasında şiddetli geçimsizlik başlamış. Boşanma davası açmışlar. Mal paylaşımı sırasında anlaşmazlık yaşamışlar, dükkan kirasını bölüşememişler. Onur bey bizi aradı, kirayı neden eşine gönderdiğimizi sordu. Biz de kontratı eşiyle yaptığımız için onun hesabına gönderdiğimizi söyledik. Aynı parayı kendisine de yatırmamızı istedi. Kabul etmedik. Olay günü, sabah bizi arayıp tehdit etti. 'Kirayı hesabıma yatırmazsanız o dükkanı yakarım. Ne size ne karıma yar etmem' dedi. Sesinden alkollü olduğunu anlaşılıyordu, öyle bir şey yapabileceğini tahmin etmedik. 2 saat sonra zaten haber geldi. Jandarma tarafından yakalanmış. İfadesinden sonra serbest bırakılmış" dedi.'ÇOK ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI'

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Ürüncan "Bu olaydaki en büyük şansımız, kimseye bir zarar gelmemesi. Pazartesi olduğunu için işlerimiz az olur, biz de öğleden sonra restoranı açarız. İçeride kimsenin olmaması can kaybını önledi, kimse yaralanmadı. Sadece maddi kaybımız var. Yaklaşık 100 bin TL hasarımız var, restoran bir süre kapalı kalacak. Maddi hasar bir şekilde karşılanır ama manevi hasar kötü. Kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu.