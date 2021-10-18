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Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

18.10.2021 15:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğinde restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü törenle hizmete alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğinde restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü törenle hizmete alındı.

Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, medeniyetlerinin en büyük evlatlarından birinin Mimar Sinan olduğunu belirterek, "Koca Sinan"ı Türk milletinin gönlünde ölümsüzlüğe ulaştıran şeyin taşlara işlediği ruh olduğunu ifade etti.

İstanbul'a kattıkları başlı başına bir külliyat konusu olması gereken Mimar Sinan'ın buradaki eserleri arasında en önemlilerinden birinin Silivri'de inşa ettiği köprü olduğunu belirten Adan, bu tarihi köprünün ecdadın Balkanlar'a ulaşırken kullandığı kilit noktalar arasında bulunduğunu aktardı.

Adan, "Yüzyıllar boyu at naralarının şakırtısını dinleyen köprü, Sinan'ın usta ellerinin dokunuşu sayesinde zamana meydan okumuştur. Bir süre önce restorasyona alınan yapının yeniden hizmete girecek olması gurur ve onur vericidir. Ecdattan evlada miras kalan emanet sahipsiz bırakılmamış anlamlı bir çalışma hayata geçmiştir." diye konuştu.

Bugün itibarıyla ihya edilen bir başka kadim değerin "Vakkas Köprüsü" ismiyle bilinen Kısa Köprü olduğunu hatırlatan Adan, "O da Mimar Sinan'ın köprüsü gibi restore edilmiş, çevre düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları yeniden hayat bulmuştur." dedi.

Celal Adan, restorasyon faaliyetlerini yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkürlerini sundu.

Mimar Sinan Köprüsü'nün restorasyonu 7 yıl sürdü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 50 sene boyunca mimar başı olarak Osmanlı'nın muhteşem dönemine imzasını atan Mimar Sinan'ın Kayseri Ağırnas'ta başlayan hikayesinin İstanbul'da zirveleştiğini, bilinen 470 eserinin 335'inin İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

Bundan 453 yıl önce inşa edilen ve Mimar Sinan'dan yadigar kalan Mimar Sinan Köprüsü'nün ihya edildiğini belirten Yerlikaya, "Bu köprü 2006'da araç trafiğine kapatıldı. Ardından İl Özel İdaremiz köprümüzü 2014'te restorasyona aldı. Uzun yıllar ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle harap durumda olan köprümüz için o günkü parayla 15 milyon 500 bin lira harcandı. İki etaptan oluşan geniş çaplı restorasyon 7 yılın sonunda tamamlandı. Yine bir başka ecdat eserimiz olan Kısa Köprümüzün restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, her iki köprünün de İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da açılışı gerçekleştirilen köprülerin Silivri'nin en nadide ve güzel tarihi varlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Köprülerin artık vatandaşın ve Türk turizminin hizmetine amade olduğunu belirten Yılmaz, tarihi mirasları sahiplenerek restore eden hükümete Silivri halkı adına şükranlarını sundu.

Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

Silivri Belediyesi, İstanbul Valiliği, Mimar Sinan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı - Son Dakika
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