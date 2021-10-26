Üye Girişi
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu

26.10.2021 23:25

Son dakika habere göre Dün Rick Kasırgası'nın Meksika'ya ulaşmasının ardından meydana gelen şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarında kesintiler yaşanırken, birçok bölgede ise maddi hasar meydana geldi.

Dün Rick Kasırgası'nın Meksika'ya ulaşmasının ardından meydana gelen şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarında kesintiler yaşanırken, birçok bölgede ise maddi hasar meydana geldi.

Dün sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Guerrero eyaletinin Isidoro Montes de Oca kentinde kategori 2 seviyesinde karaya ulaşan Rick Kasırgası, saatte 205 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağış ile ülkenin Guerrero, Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerinde etkili olurken, birçok bölgede meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Kasırga nedeniyle en büyük maddi hasar, Guerrero ve Michoacan eyaletlerinde meydana gelirken, Meksikalı yetkililer, kasırga nedeniyle ülkede can kaybı yaşanmadığını, sadece maddi kayıp olduğunu kaydetti.

GUERRERO EYALETİNDE BİN 277 EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Guerrero eyaleti Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette bin 277 evde maddi hasar meydana gelirken, 402 kişinin ise tahliye edildiği ifade edildi. Guerrero genelinde 5 nehrin taştığını bildiren Bakanlık, devrilen ağaçlar ve taşan nehirler nedeniyle Acapulco ile Zihuatanejo kentleri arasındaki federal otoyolun trafiğe kapandığı belirtildi.

MİCHOACAN EYALETİNDE, ELEKTRİK, TELEFON VE SU HİZMETLERİNDE KESİNTİLER YAŞANDI

Rick Kasırgası'nın etkili olduğu Michoacan eyaletinde ise yetkililer, elektrik, telefon ve su hizmetlerinin bir süre kesildiği bildirilirken, bazı evlerde su baskınlarının yaşandığını kaydetti. Michoacan Eyaleti Sivil Savunma Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, eyalet genelinde devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan bazı otoyolların belediye personeli tarafından temizlenerek tekrar ulaşıma açıldığı aktarıldı. Michoacan'da yer alan bir hastanede ise, binanın çatısına ağaç düşmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Hastanenin müdürü tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle gece yarısı meydana gelen olay sırasında binanın hasar gören kısmında kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Michoacan'da bulunan Infernillo kasabasında ise taşan bir nehir, bir yaya köprüsünün yıkılmasına neden olurken, yaşanan olay çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Ayrıca Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın gücünü kaybederek tropikal fırtına seviyesine gerilediği kaydedildi. Açıklamada, birçok bölgede devam eden yağışlar ve taşan nehirlerin olduğuna dikkat çeken Conagua, su baskınları ve toprak kaymaları riskinin devam ettiğini bildirerek, vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu
Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu

Sonora, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı 23:26 Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı ABD'li 11 Kongre üyelerinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır 23:04 ABD'li 11 Kongre üyelerinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır İstanbul'da metro bozulunca yolcular tünelde yürüdü 22:01 İstanbul'da metro bozulunca yolcular tünelde yürüdü
21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım 19:47 "Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı 19:09 Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı         
23:33
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu         
22:23
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı         
20:16
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 23:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement