Son dakika haberi... Rick Kasırgası Meksika'da sel ve toprak kaymalarına neden oldu - Son Dakika

Dün Rick Kasırgası'nın Meksika'ya ulaşmasının ardından meydana gelen şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarında kesintiler yaşanırken, birçok bölgede ise maddi hasar meydana geldi.

Dün sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Guerrero eyaletinin Isidoro Montes de Oca kentinde kategori 2 seviyesinde karaya ulaşan Rick Kasırgası, saatte 205 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağış ile ülkenin Guerrero, Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerinde etkili olurken, birçok bölgede meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Kasırga nedeniyle en büyük maddi hasar, Guerrero ve Michoacan eyaletlerinde meydana gelirken, Meksikalı yetkililer, kasırga nedeniyle ülkede can kaybı yaşanmadığını, sadece maddi kayıp olduğunu kaydetti.

GUERRERO EYALETİNDE BİN 277 EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Guerrero eyaleti Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette bin 277 evde maddi hasar meydana gelirken, 402 kişinin ise tahliye edildiği ifade edildi. Guerrero genelinde 5 nehrin taştığını bildiren Bakanlık, devrilen ağaçlar ve taşan nehirler nedeniyle Acapulco ile Zihuatanejo kentleri arasındaki federal otoyolun trafiğe kapandığı belirtildi.

MİCHOACAN EYALETİNDE, ELEKTRİK, TELEFON VE SU HİZMETLERİNDE KESİNTİLER YAŞANDI

Rick Kasırgası'nın etkili olduğu Michoacan eyaletinde ise yetkililer, elektrik, telefon ve su hizmetlerinin bir süre kesildiği bildirilirken, bazı evlerde su baskınlarının yaşandığını kaydetti. Michoacan Eyaleti Sivil Savunma Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, eyalet genelinde devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan bazı otoyolların belediye personeli tarafından temizlenerek tekrar ulaşıma açıldığı aktarıldı. Michoacan'da yer alan bir hastanede ise, binanın çatısına ağaç düşmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Hastanenin müdürü tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle gece yarısı meydana gelen olay sırasında binanın hasar gören kısmında kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Michoacan'da bulunan Infernillo kasabasında ise taşan bir nehir, bir yaya köprüsünün yıkılmasına neden olurken, yaşanan olay çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Ayrıca Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın gücünü kaybederek tropikal fırtına seviyesine gerilediği kaydedildi. Açıklamada, birçok bölgede devam eden yağışlar ve taşan nehirlerin olduğuna dikkat çeken Conagua, su baskınları ve toprak kaymaları riskinin devam ettiğini bildirerek, vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu.

(Saim Sevinç/İHA)