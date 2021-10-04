Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi - Son Dakika

Rize Valiliği, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını , yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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