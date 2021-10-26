Rize'de devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Zilkale köyünde meydana geldi. Fahrettin Kuru yönetimindeki 53 ABT 272 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen araçtaki sürücü Kuru'nun kolu araçla zemin arasında sıkıştı. Kazada kolu parçalanan ve Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Kuru'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - RİZE