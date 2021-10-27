Rize'de ev yangını: 1 ölü - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Topluca köyü, Düz Mahalle mevkiinde Dursun Badoğlu (69) ile üvey kardeşi Kazım Aydınoğlu'nun (77) evinde saat 16.30 sularında çıktı. Mutfak tüpünün patlamasından çıktığı öğrenilen yangına Kaçkar İtfaiye ekipleri müdahale etti. Duyma engelli olan Kazım Aydınoğlu'nun kendi imkanları evden çıktığı yangında Dursun Badoğlu ise mahsur kaldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde mahsur kalan Dursun Badoğlu'nun ilk tespitlere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE