Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 Afgan sınır dışı edildi.
Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.
Kaynak: AA
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