Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.

Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.

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