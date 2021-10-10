Üye Girişi
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada "aşı" çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada "aşı" çalışmalarını sürdürüyor

10.10.2021 12:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Rize'nin yaylalarında, çay bahçelerinde ve yüksek kesimdeki köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Rize'nin yaylalarında, çay bahçelerinde ve yüksek kesimdeki köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba harcıyor.

İki doz aşılama oranının yüzde 71'i geçtiği kentte, köy ve mahalle muhtarları ile görüşerek aşı olacak kişileri belirleyen ekipler, Rize'nin en yüksek kesimindeki Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla ve köylere gidiyor. Ekipler zaman zaman patika yollardan yürüyerek ulaştıkları bölgede, aşılama ve bilgilendirme yapıyor.

Muhtarlıkların belirledikleri alanlarda toplanan vatandaşları aşılayan ekipler, sırası gelmesine rağmen bahçe işleri veya çeşitli nedenlerle aşı olmayanları bilgilendirip aşılıyor.

Çamlıhemşin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 8 kilometre mesafede 1069 rakımdaki Güllü köyünde aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Muhtarlık tarafından camiden yapılan anonsla köy meydanına gelen vatandaşların aşılarını yapan ekipler, evde bakım hizmeti alan ve aşısı yapılan vatandaşların sağlık durumunu da kontrol etti.

Çalışma sırasında bazı vatandaşlar çay tarlasından çıkarak aşı olurken, evler ve çay tarlasındaki vatandaşlar ziyaret edilerek, bilgilendirmede bulunuldu.

"Onların 'Allah razı olsun, çocuğum, kızım.' demesi bize yetiyor"

Çamlıhemşin İlçe Entegre Hastanesi Doktoru Serdar Tabakoğlu, AA muhabirine, bölgenin, hayat şartları gibi doğasının da zor olduğunu anlattı.

Zorlukların üstesinden gelerek, Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğünün desteğiyle aşı yokken tedavi, aşı varken aşılama için halkın ayağına giderek yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tabakoğlu, "Bir saatlik yayla yoluna bile bir kişi için gidip aşı yaptığımız oldu. Yaylalarda çobanlar vardı, onların ayağına giderek aşılama yaptık. Şimdi de aşılama tablosuna göre üçüncü veya ikinci doz aşılamaları yapıyoruz." diye konuştu.

İnsanların kulaktan dolma laflarla hareket etmesinin sağlık çalışanlarını çok üzdüğünün altını çizen Tabakoğlu, "Biz bir saatlik yerlere giderken, sırtımızda çantalarla gezerken, hiçbir bilgisi olmayan insanların, inanın, aşı hakkında kötü yorum yapıp bize tepki göstermesi hoş olmuyor. Bizim de bütün enerjimiz düşüyor. İnsanımız devletimize, bilime, Sağlık Bakanlığına güvensin. O doğrultuda aşı olurlarsa önümüzdeki dönemi daha rahat geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Zorlukların bir tatlı söz ile unutulduğunu kaydeden Tabakoğlu, "Bölgede eski yerleşim yerleri çok. Evlerin önüne araç gidemiyor. Yürümemiz gerekiyor. Belli yere kadar araçlarla, ardından aşı çantamızı sırtımıza alıp gidiyoruz. Evlere gidiyoruz, yatalak hastalar oluyor. Ne olursa olsun gidiyoruz. Onların 'Allah razı olsun, çocuğum, kızım.' demesi bize yetiyor. Yeter ki ters tepki ile karşılaşmayalım, o bize yeter." diye konuştu.

"Bölgemizde coğrafya gerçekten zor"

Çamlıhemşin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güllü Köyü Muhtarı Ahmet Günba da sağlıkçılar ile sürekli irtibat halinde olduklarını, aşılanacak vatandaş talebi oluşturulduğunda, anında hizmet aldıklarını anlattı.

Sağlıkçılara dua eden Günba, "En ücra köşelere kadar giderek halkımızın pandemiden bir an önce kurtulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Pandemi sürecinde çok mücadele ettiler. Köyümüzde zor şartlarda gelerek aşı yapıyorlar. Bölgemizde coğrafya gerçekten zor. Bazı zamanlar gerekirse bir saatlik patikalardan çıkarak, sağlıkçılarımız fedakarlıkta bulunarak aşılamaya devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çay bahçesinden çıkarak aşısını yaptıran Ayten Kus, ekiplere teşekkür ederek, "İki doz aşı olmuştum, üçüncü doz aşımı oldum. Sağ olsunlar ayağımıza kadar geldiler. Bahçe temizliyordum, bahçeden çıktım geldim, aşımı oldum. Pandemi bizi çok etkiledi, çocuklarımız okula gidemedi. Her konuda çok etkilendik. İnsanlar aşılarını olsunlar. Aşısız oldukça zor bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor

COVIRAN Bereket, Çamlıhemşin, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada 'aşı' çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi 12:37 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı 12:08 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi 11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine 11:06 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı

Son Dakika Haberleri
12:37 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor         
12:09
İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor         
12:06
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı         
10:22
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 12:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanları zorlu coğrafyada "aşı" çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement