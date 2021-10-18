Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, şahısların üzerinde ve otomobilin bagaj kısmında gizlinmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.