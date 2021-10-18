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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

18.10.2021 19:32

Rize'de otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Rize'de otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, şahısların üzerinde ve otomobilin bagaj kısmında gizlinmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

rize emniyet müdürlüğü, Metamfetamin, Narkotik, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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