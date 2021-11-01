Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti

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