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Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti - Son Dakika

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

14.10.2021 23:10

Rize'de yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Rize'de yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklarıyla 3 arkadaşını bıçakladı. Çevredekilerin bağrışması üzerine zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti
Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti
Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti
Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti
Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

kavga, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti - Son Dakika
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