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Rize'de yaylalar beyaza büründü - Son Dakika

Rize'de yaylalar beyaza büründü

25.10.2021 13:37
Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'de kar yağışı yüksek kesinleri etkisi altına alırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Rize'de kar yağışı yüksek kesinleri etkisi altına alırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yüksel kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 850 rakımdaki Badara yaylasında kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen yaylalar karpostallık görüntüler vermeye başladı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

Rize'de yaylalar beyaza büründü
Rize'de yaylalar beyaza büründü
Rize'de yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de yaylalar beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de yaylalar beyaza büründü - Son Dakika
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