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RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR - Son Dakika

RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

21.10.2021 13:03
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, yanındaki toprak parçası kopan inşaat halindeki binada bulunan 2 kişi, büyük korku yaşadı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, yanındaki toprak parçası kopan inşaat halindeki binada bulunan 2 kişi, büyük korku yaşadı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan heyelan sırasında yanındaki kişiyle sahibi olduğu binadan çıkıp kaçarak uzaklaşan Yusuf Yeniçırak, 'Korkunç bir gün yaşadık' dedi.

Kentte dün metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağışın ardından heyelanlar oldu, bazı derelerin debisi yükseldi. Çamlıhemşin ilçesi Çayırdüzü köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi önüne kattığı ağaçları sürükledi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda inşaat halindeki 5 katlı bina da tehlike atlattı. Yanındaki toprak parçası kopan binada bulunan Yusuf Yeniçırak ile yanındaki kişi gürültü üzerine koşarak inşaatı terk etti. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'KORKUNÇ BİR GÜN YAŞADIK'

Heyelanda binası askıda kalan Yusuf Yeniçırak, inşaatta çalıştıkları sırada büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, 'Biz inşaatta tuğla örüyorduk. Yan taraftaki çay bahçesinde büyük bir kaya vardı. Üzerinde de küçük gürgen ağaçları. Ağaçlar sallanmaya başladı, sonra ağaçlar yavaş yavaş kaymaya başlayınca bizde kendimizi inşaattan dışarıya attık. Nasıl binadan çıktığımızı hiç hatırlamıyorum. Ağaçların ardından o büyük kaya da yerinden koptu, aşağıya doğru yuvarlandı. Yuvarlanırken de kaya parçalandı, en aşağıda derenin kenarında yerleşim yeri vardı. Kayalar oraya inmeden heyelan sona erdi. Korkunç bir gün yaşadık' dedi.

'BÜYÜK BİR SES ÇIKTI'

Heyelan anını cep telefonu kamerası ile kaydeden Şenol Kaptan da, 'Evdeyken dışarıdan yüksek bir ses geldi. Balkona çıktık, karşıdaki tepedeki büyük kayanın toprakla beraber aşağıya doğru yuvarlandığını gördük. En aşağıdaki kayalara vurduğunda büyük bir ses çıktı. Sonra bizde olay yerine gittik. Kimseye bir şey olmamıştı. Zaten son birkaç gündür çok şiddetli bir yağış vardı. Her yağmurda küçük çaplı heyelanlar yaşıyoruz. Bu heyelanda da büyük bir korku yaşadık' diye konuştu.

RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Toprak Kayması, Çamlıhemşin, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE'DEKİ HEYELAN SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR - Son Dakika
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