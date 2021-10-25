RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ - Son Dakika

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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah şiddetini artırdı. Etkili olan yağış nedeniyle yaylalar, beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın devam ettiğini belirtildi.