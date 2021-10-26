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RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR - Son Dakika

RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

26.10.2021 12:26

RUSYA'da, 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği Rize'de kentin adını alan simit, vazgeçilmez lezzetlerden oldu.

RUSYA'da, 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği Rize'de kentin adını alan simit, vazgeçilmez lezzetlerden oldu. Günlük yaklaşık 60 bin adet üretilen, isteyenlerin fırınların önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da yollanıyor.

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi. Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.

'LEZZETLE TANIŞANLAR BIRAKAMIYOR'

54 yıldır simit imalatı yapan Şefik Öztürk, 'Simitçilik bizde baba mesleği, biz de devam ettiriyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Yoğurmasından haşlamasına, pişirmesine kadar titizlikle yapıyoruz. Sonunda bu lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor' dedi.

'KAHVALTIMIZI SİMİTLE YAPIYORUZ'

Rize simidini severek tükettiğini söyleyen Abdülkerim Aydın, 'Ben Artvin'den geliyorum. 3 çocuğum var, simidi çok seviyorlar, özellikle kahvaltımızı simitle yapıyoruz. Yanına da kaşar peyniri alıyoruz, daha güzel oluyor. Rize'den geçerken her zaman simit alırım' ifadelerini kullandı. Veysel Örsoğlu da 'İstanbul'daki yeğenlerime göndermek için 30 tane simit aldım. Rize simidini çok seviyorlar. Biz de Rize'den İstanbul'a giden bulduk mu onlara gönderiyoruz' diye konuştu. Simit almak için fırın önünde bekleyen Erim Ağırbaş, 'Bugün kuyruğun sonuna denk geldim ama bekleyeceğim. İstanbul'a gideceğim. Yolda yemek için yanıma Rize simidi alacağım. Ayrıca İstanbul'da Rize simidine alıştırdığım arkadaşlarım var. Onlar da bana sipariş verdiler' dedi.

HAZIRLANIŞI

Un, su, tuz ve çok az miktarda mayayla hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp bir dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 50 gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 15 dakika odun ateşiyle pişirilen simit hazır hale geliyor.

RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR
RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

İstanbul, Rusya, Türk, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZELİLERİN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİĞİ SİMİT; KARGO, OTOBÜS VE UÇAKLA İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR - Son Dakika
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