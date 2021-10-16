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Rögar cinayetinin katil zanlısı 14 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Rögar cinayetinin katil zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

16.10.2021 13:18
Rögar cinayetinin katil zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

14 yıl önce sokakta açık unutulan rögar kapağı tartışması sonucu öldürülen Abdulah Kurt'un katil zanlısı yakalandı.

14 yıl önce sokakta açık unutulan rögar kapağı tartışması sonucu öldürülen Abdulah Kurt'un katil zanlısı yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2007 yılında Küçükçekmece İnönü Caddesi Akyel Sokak'ta yaşanmış, sokakta açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşünce, sokak sakinleri ile otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşanmıştı. Otomobilden inen şahıslardan biri mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt'u bıçaklayarak kaçarken Kurt da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

14 yıl sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Recep S. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Abdullah Kurt'u öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetten çıkışı esnasında, "İftiracılar dışarıda, suçsuzlar içeride" dediği görüldü. - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü, Abdullah Kurt, Küçükçekmece, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rögar cinayetinin katil zanlısı 14 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rögar cinayetinin katil zanlısı 14 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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