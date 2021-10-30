Roma'da G20 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'nın "EUR" bölgesindeki Nuvola Kongre Merkezi'nde başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği salonda ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayaküstü sohbet etti. Liderler daha sonra kendilerine ayrılan yerlere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı. Zirvenin "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" başlıklı ilk oturumu İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ekonominin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.