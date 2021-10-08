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Roman Kültür Merkezi Konak'a ödül getirdi - Son Dakika

Roman Kültür Merkezi Konak'a ödül getirdi

08.10.2021 14:44
Roman Kültür Merkezi Konak'a ödül getirdi

Konak Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde hizmete açtığı Roman Kültür Merkezi'yle, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül aldı.

Tarihi Kentler Birliği, 20.'sini bu yıl düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Konak Belediyesi'ni ödüle layık gördü. Konak Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde hizmete açtığı Roman Kültür Merkezi'yle yarışmanın Süreklilik Ödülleri kategorisinde ödül aldı. Bu yıl 33 belediyenin, 33 uygulama ve 28 proje dalında 61 projeyle başvurduğu yarışmada Konak Belediyesi'ne ödülü, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürülen tarihi binada yapılan restorasyon çalışmaları getirdi. Konak Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Boyabat Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'yle birlikte Süreklilik Ödülleri kategorisine seçildi. Konak Belediyesi'nin ödülünü, YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, Konak Belediyesi'ni temsilen Konak Belediyesi Meclis Üyesi Cenap Börühan aldı.

"Yapılarımızı bir bir ayağa kaldırıyoruz"

Ödülü Konak'a kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman Kültür Merkezi binasının Konak'ta bulunan çok sayıdaki tarihi yapıdan biri olduğunu hatırlatarak, "Göreve geldiğimiz gün, Konak'ın köklü tarihine, ilçemizde sayıları 3 bini aşan tarihi yapılarımıza sahip çıkacağımızı söylemiştik. O günden bugüne tarihi yapılarımızı restorasyon çalışmalarımızla bir bir ayağa kaldırdık. Roman Kültür Merkezi'miz de bu yapılardan biri oldu. Yarışmada ödüle değer bulunmasından büyük bir gurur duyduk, çok mutlu olduk. Tarihi Kentler Birliği'ne, Konak adına teşekkür ediyorum. Tarih bizim Konak'ta önceliklerimizden biri. Yapılarımızı şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda daha nice ödül almaya aday olduğumuzu da söylemek isterim" dedi.

Asırlık yapıda titiz restorasyon

Konak Belediyesi Tepecik'te bulunan 116 yaşındaki tarihi bir binayı yıkılmaktan kurtararak, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürdü. İzmir Levanten konutlarının tipolojik özelliklerini taşıyan yapı, 2016 yılının Aralık ayında kamulaştırıldı. Yapı harabe bir haldeyken, özgün karakteri korunarak restore edildi ve şehre kazandırıldı. İki katlı, avlulu olan tarihi yapının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor ancak ana giriş kapısı üzerindeki kitabede 1905 tarihi yazıyor. Tavan süslemeleriyle dikkat çeken yapının, oda tavanlarında bulunan kalem işleri de büyük bir titizlikle restore edildi. Bu süslemelerin korunması için azami özen gösterildi ve korunabilen tüm parçalar özenle korundu. Restorasyonun en son aşamasını bu çalışmalar oluşturdu. Bu titiz restorasyon sürecinin ardından, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürülen tarihi yapı, kapılarını şimdi yeni hayatlara açıyor. Yapı, Konak Belediyesi'nin ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı en önemli çalışmalardan biri olarak dikkat çektiği gibi bölgede yaşayan Roman halkının gelişimine destek sunan önemli bir merkez olarak da ön plana çıkıyor.

Roman Kültür Merkezi Konak'a ödül getirdi

Seyhan Belediyesi, Konak Belediyesi, Restorasyon, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Roman Kültür Merkezi Konak'a ödül getirdi - Son Dakika


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