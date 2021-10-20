Romanya'da siyasi kriz devam ediyor - Son Dakika

Romanya'da, Romanya'yı Kurtarma Birliği (USR) Genel Başkanı Dacian Cioloş'un kurduğu hükümet meclisten güvenoyu alamadı.

Başbakan Florin Citu hükümetinin 6 Ekim'de düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis tarafından görevlendirilen USR Genel Başkanı Cioloş'un kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylamasında sadece 88 milletvekili "evet" oyu kullandı.

Cioloş'un oluşturduğu kabinenin güvenoyu alabilmesi için 234 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

USR lideri Cioloş, basına yaptığı açıklamada, siyasi krizin son bulması için attığı adımın kabul edilmediğini belirterek USR'nin görevini yerine getirdiğini, bundan sonra topun Cumhurbaşkanı İohannis'in sahasında olduğunu ifade etti.